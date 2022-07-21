Большинство врачей рекомендуют женщинам прервать беременность, если у плода обнаруживают расщепление позвоночника

Spina bifida – тяжелый врожденный дефект позвоночника, который формируется у плода в утробе матери. Каждый год в России рождается 1500–2000 детей с патологией спинного мозга, около 275 операций делается сразу после рождения ребенка. «Фонд знает о 1100 детях по всей России, из них в реестре фонда более 200 детей-сирот, которые находятся в детских домах, – сообщила «Ведомостям» основатель «Спина бифида» Инна Инюшкина. – В месяц приходит около 20 новых заявок на помощь». Как пояснила нейрофизиолог отделения нейрохирургии Института педиатрии им. Вельтищева Евгения Бердичевская, наиболее эффективными для лечения этой патологии являются высокотехнологичные внутриутробные операции: они снижают риск инвалидизации ребенка втрое по сравнению с операциями после рождения.