Большинство врачей рекомендуют женщинам прервать беременность, если у плода обнаруживают расщепление позвоночника

Большинство врачей рекомендуют женщинам прервать беременность, если у плода обнаруживают расщепление позвоночникаФонд «Спина бифида» жалуется на низкую информированность медиков о болезни
Врачи в регионах недостаточно информируют беременных о возможности внутриутробной операции у плода с расщеплением позвоночника (spina bifida) и в большинстве случаев советуют только прерывание беременности, полагают эксперты фонда «Спина бифида», ссылаясь на обращение пациенток в фонд. Это единственный в России фонд, который ведет реестр столкнувшихся с таким заболеванием.
Spina bifida – тяжелый врожденный дефект позвоночника, который формируется у плода в утробе матери. Каждый год в России рождается 1500–2000 детей с патологией спинного мозга, около 275 операций делается сразу после рождения ребенка. «Фонд знает о 1100 детях по всей России, из них в реестре фонда более 200 детей-сирот, которые находятся в детских домах, – сообщила «Ведомостям» основатель «Спина бифида» Инна Инюшкина. – В месяц приходит около 20 новых заявок на помощь». Как пояснила нейрофизиолог отделения нейрохирургии Института педиатрии им. Вельтищева Евгения Бердичевская, наиболее эффективными для лечения этой патологии являются высокотехнологичные внутриутробные операции: они снижают риск инвалидизации ребенка втрое по сравнению с операциями после рождения.