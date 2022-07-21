Газета
Общество Эксклюзивно по подписке.
Скидка 35% до 25 июля

Большинство врачей рекомендуют женщинам прервать беременность, если у плода обнаруживают расщепление позвоночника

Фонд «Спина бифида» жалуется на низкую информированность медиков о болезни
Валерия Мишина
Как пояснила нейрофизиолог отделения нейрохирургии Института педиатрии им. Вельтищева Евгения Бердичевская, наиболее эффективными для лечения этой патологии являются высокотехнологичные внутриутробные операции / Кирилл Брага / РИА Новости

Врачи в регионах недостаточно информируют беременных о возможности внутриутробной операции у плода с расщеплением позвоночника (spina bifida) и в большинстве случаев советуют только прерывание беременности, полагают эксперты фонда «Спина бифида», ссылаясь на обращение пациенток в фонд. Это единственный в России фонд, который ведет реестр столкнувшихся с таким заболеванием.

Spina bifida – тяжелый врожденный дефект позвоночника, который формируется у плода в утробе матери. Каждый год в России рождается 1500–2000 детей с патологией спинного мозга, около 275 операций делается сразу после рождения ребенка. «Фонд знает о 1100 детях по всей России, из них в реестре фонда более 200 детей-сирот, которые находятся в детских домах, – сообщила «Ведомостям» основатель «Спина бифида» Инна Инюшкина. – В месяц приходит около 20 новых заявок на помощь». Как пояснила нейрофизиолог отделения нейрохирургии Института педиатрии им. Вельтищева Евгения Бердичевская, наиболее эффективными для лечения этой патологии являются высокотехнологичные внутриутробные операции: они снижают риск инвалидизации ребенка втрое по сравнению с операциями после рождения.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных