Моральный вред незаконно уволенным работникам оценивается примерно в 10 000 рублей

«Чем длительнее нарушение, т. е. время, которое работник был лишен доступа к работе, и больше долг [работодателя] по зарплате – тем больше размер компенсации, который ему приходится платить после решения суда», – объясняет логику Якимова. Также суды учитывают, как нарушение повлияло на здоровье работника, есть ли у него дети, мог ли он содержать себя и семью, платить кредиты, отмечает эксперт. Якимова не видит очевидных предпосылок для увеличения размеров компенсации морального вреда в судах.