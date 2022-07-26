Моральный вред незаконно уволенным работникам оценивается примерно в 10 000 рублей

Моральный вред незаконно уволенным работникам оценивается примерно в 10 000 рублейЭксперты оценили судебную практику 2021–2022 гг.
Половина дел о незаконном увольнении за прогулы или через процедуру сокращения заканчивается компенсацией морального вреда в размере менее 10 000 руб. Это следует из исследования «Актион право» (входит в группу «Актион»), где проанализировали около 200 судебных решений по итогам трудовых споров за 2021–2022 гг.
Средний размер компенсации морального вреда при незаконном увольнении через сокращение в 30% дел составляет 10 000 руб., в 20% – 5000 руб., еще в 15% случаев – 15 000 руб. Когда речь идет о незаконном увольнении за прогул в 30% случаев суды присуждают 10 000 руб. морального вреда, в 21% – 5000 руб., в 16% – 20 000 руб.
Компенсации морального вреда при незаконном увольнении остаются небольшими по сравнению с западными странами, говорит эксперт по трудовым спорам «Актион право» Ксения Якимова. В среднем при незаконном увольнении работники получают 10 000 руб., а, к примеру, при задержке выплаты зарплаты – 2000–5000 руб.
«Чем длительнее нарушение, т. е. время, которое работник был лишен доступа к работе, и больше долг [работодателя] по зарплате – тем больше размер компенсации, который ему приходится платить после решения суда», – объясняет логику Якимова. Также суды учитывают, как нарушение повлияло на здоровье работника, есть ли у него дети, мог ли он содержать себя и семью, платить кредиты, отмечает эксперт. Якимова не видит очевидных предпосылок для увеличения размеров компенсации морального вреда в судах.
Руководитель практики трудового права GRATA International Михаил Герман соглашается, что по данной категории споров компенсация морального вреда носит скорее формальный характер. По его мнению, это обусловлено тем, что речь идет о «нравственных страданиях, оценить которые в денежном эквиваленте достаточно сложно».
Кроме того, к моменту вынесения судом решения о компенсации морального вреда, а значит, и о признании увольнения незаконным подлежащие выплате работнику суммы и так становятся значительными, говорит Герман. По ст. 234 Трудового кодекса он имеет право на выплату среднего заработка за потерянное рабочее время. «Любая компенсация – это возмещение ущерба, а не источник дополнительного дохода», – отмечает Герман.
Практически у 100% работников получается отсудить невыплаченную заработную плату при незаконном увольнении, говорит руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и партнеры» Светлана Краснянская. Эксперт замечает, что в последнее время увеличилось количество сокращений сотрудников, но в большинстве случаев работодатели предпочитают увольнения по соглашению сторон, что требует меньших временных затрат, а иногда – меньших материальных.
Герман не исключает, что увеличение числа трудовых споров могло произойти на фоне ухода компаний с российского рынка из-за санкций. В нынешней ситуации действительно стоит ждать увеличения количества исков уволенных по сокращению штата, говорит партнер BGP Litigation Анна Иванова.