За 15 лет в России выросло число сторонников геоцентрической системы мира

За 15 лет в России выросло число сторонников геоцентрической системы мира35% жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли
Солнце вращается вокруг Земли, полагает треть жителей России, – таков итог опроса ВЦИОМа о научных заблуждениях россиян. Он проходил 9 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. С 2007 г. число людей, согласных с утверждением о том, что Солнце вращается вокруг Земли, выросло на 7 п. п. – с 28 до 35%. Правильный ответ «Земля вращается вокруг Солнца» дал 61% опрошенных, этот показатель уменьшился за 15 лет на 6 п. п. При этом 12% граждан полагают, что Земля совершает оборот вокруг Солнца за один месяц, 19% затруднились ответить.
Старший сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин заявил «РИА Новости», что незнание базовых аспектов астрономии связано с религией и школьными пробелами. Но с ним не согласился зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе: «Категорически не согласен с утверждениями, что вскрывшееся невежество многих соотечественников в области астрономии имеет какое-либо отношение к вере и религиозности. Верующий человек по определению не может с пренебрежением относиться к естественнонаучным знаниям».
«По остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, т. е. общий уровень научной грамотности населения постепенно растет», – считают авторы исследования. Например, с утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились 7%, что вдвое меньше, чем в 2007 г. Также 15 лет назад 30% респондентов верили, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами (сейчас 20%), а 67% боялись рака из-за ГМО (сейчас 44%).
Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин назвал значительное снижение числа тех, кто опасается ГМО, «позитивной тенденцией» и связал ее с деятельностью популяризаторов науки. Панчин обращает внимание на то, что наиболее восприимчивы к мифам те, чей досуг связан с просмотром телеконтента – это люди старше 60 лет: 33% в опросе ВЦИОМа дали не более двух правильных ответов, 43% из них активно смотрят телевизор. По телевизору «постоянно показывают передачи про экстрасенсов и магов, ведь есть специальные телеканалы, которые посвящены распространению антинаучной ерунды», отметил Панчин.
Социальный психолог Алексей Рощин считает, что укреплению мифа о соседстве людей и динозавров способствуют фильмы, например «Парк Юрского периода»: они «задают норму» и искажают восприятие реальной картины. По его мнению, результаты опроса репрезентативны и говорят «о качестве нашего образования, говорят нелицеприятно».
Политолог Илья Гращенков считает, что причина распространенных научных заблуждений заключается в том, что «все образовательные процессы заточены на зубрежку», а не на осознанное обучение. «Уровень образования сказывается на том, какое общество мы имеем, какой запрос формирует это общество и как оно определяет нашу жизнь», – сказал Гращенков. Впрочем, согласно результатам опроса, в группе с высоким уровнем научной грамотности (это люди, которые давали правильные ответы) преобладает молодежь – 61%, среди которой 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины – 51% – живет в Москве, Санкт-Петербурге или в Северо-Западном федеральном округе.
Завлабораторией социологии образования и науки ВШЭ Даниил Александров считает, что данные ВЦИОМа «отражают уровень познания российского жителя об окружающем мире», но не исключает, что некоторые респонденты могли «просто пошутить» по поводу устройства Солнечной системы из-за очевидности правильного ответа. Неосведомленность граждан он связал с тем, что школьное обучение направлено на «заучивание», отметив, что на мифах основывается, к примеру, и недоверие населения к вакцинации: «Народ предпочитает эзотерические знания про космические энергии, [чем] точное знание о том, что такое гены и как работает иммунитет».