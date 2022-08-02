За 15 лет в России выросло число сторонников геоцентрической системы мира

Политолог Илья Гращенков считает, что причина распространенных научных заблуждений заключается в том, что «все образовательные процессы заточены на зубрежку», а не на осознанное обучение. «Уровень образования сказывается на том, какое общество мы имеем, какой запрос формирует это общество и как оно определяет нашу жизнь», – сказал Гращенков. Впрочем, согласно результатам опроса, в группе с высоким уровнем научной грамотности (это люди, которые давали правильные ответы) преобладает молодежь – 61%, среди которой 49% активно пользуются интернетом, 45% из этой группы имеют высшее образование. Больше половины – 51% – живет в Москве, Санкт-Петербурге или в Северо-Западном федеральном округе.