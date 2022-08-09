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Минпросвещения сокращает число необходимых педагогам учебников

По каждому предмету может остаться одна доступная линейка учебных пособий
Юлия Малева Валерия Мишина
Список рекомендованных для российских школ учебников может сократиться до одной линейки пособий по каждому из предметов / Максим Стулов / Ведомости

Выбор учебников и учебных пособий может значительно сузиться. Это следует из протокола заседания научно-методического совета при Минпросвещения, в котором перечислены «отфильтрованные» и рекомендованные книги. По большинству предметов сохранится только одна линейка учебников. Представитель Минпросвещения сообщил «Ведомостям», что на анализ поступило более 1200 учебников, при этом он прошел по утвержденному в 2021 г. «в целях повышения качества экспертизы учебников» порядку. «В связи с тем что ведомство существенно повысило требования к качеству поступающих изданий, [было] рекомендовано включить в федеральный перечень только около 300 учебников по новым ФГОС», – сказал собеседник.

Член научно-методического совета, депутат Госдумы Олег Смолин подтвердил «Ведомостям», что вариативность выбора учебников и пособоий может снизиться. «Я убежден, что при таком решении мы неизбежно потеряем часть хороших учебников», – сказал он. Преподаватель одного из педагогических вузов на условиях анонимности заявил, что сейчас в рекомендованном списке совета оказались «линии [учебников], набравшие по итогам экспертизы не самые высокие баллы». К протоколу заседания научно-методического совета прикреплено особое мнение Смолина о том, что «процедура принятия решений несовершенна», а совет превращен «в простое орудие штамповки решений».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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