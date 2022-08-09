Минпросвещения сокращает число необходимых педагогам учебников

Минпросвещения сокращает число необходимых педагогам учебниковПо каждому предмету может остаться одна доступная линейка учебных пособий
Выбор учебников и учебных пособий может значительно сузиться. Это следует из протокола заседания научно-методического совета при Минпросвещения, в котором перечислены «отфильтрованные» и рекомендованные книги. По большинству предметов сохранится только одна линейка учебников. Представитель Минпросвещения сообщил «Ведомостям», что на анализ поступило более 1200 учебников, при этом он прошел по утвержденному в 2021 г. «в целях повышения качества экспертизы учебников» порядку. «В связи с тем что ведомство существенно повысило требования к качеству поступающих изданий, [было] рекомендовано включить в федеральный перечень только около 300 учебников по новым ФГОС», – сказал собеседник.
Член научно-методического совета, депутат Госдумы Олег Смолин подтвердил «Ведомостям», что вариативность выбора учебников и пособоий может снизиться. «Я убежден, что при таком решении мы неизбежно потеряем часть хороших учебников», – сказал он. Преподаватель одного из педагогических вузов на условиях анонимности заявил, что сейчас в рекомендованном списке совета оказались «линии [учебников], набравшие по итогам экспертизы не самые высокие баллы». К протоколу заседания научно-методического совета прикреплено особое мнение Смолина о том, что «процедура принятия решений несовершенна», а совет превращен «в простое орудие штамповки решений».