Минпросвещения сокращает число необходимых педагогам учебников

Выбор учебников и учебных пособий может значительно сузиться. Это следует из протокола заседания научно-методического совета при Минпросвещения, в котором перечислены «отфильтрованные» и рекомендованные книги. По большинству предметов сохранится только одна линейка учебников. Представитель Минпросвещения сообщил «Ведомостям», что на анализ поступило более 1200 учебников, при этом он прошел по утвержденному в 2021 г. «в целях повышения качества экспертизы учебников» порядку. «В связи с тем что ведомство существенно повысило требования к качеству поступающих изданий, [было] рекомендовано включить в федеральный перечень только около 300 учебников по новым ФГОС», – сказал собеседник.