Только 1% россиян имеет опыт донорства

74% россиян готовы стать донорами тканей или органов, если это потребуется их близким и родственникам, 22% – если помощь необходима маленькому ребенку. Еще 13% респондентов готовы помочь тому, кто однажды помог им, 11% – если им обеспечат бесплатное длительное медицинское сопровождение, а 10% – если проникнутся историей больного человека. За материальное вознаграждение будут готовы помочь 9%. При этом 0,3% респондентов сообщили, что не планируют становиться донорами в принципе. Это меньше статистической погрешности.