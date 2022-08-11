Только 1% россиян имеет опыт донорства

Только 1% россиян имеет опыт донорстваТаким образом люди готовы помогать в первую очередь своим близким, выяснил ВЦИОМ
74% россиян готовы стать донорами тканей или органов, если это потребуется их близким и родственникам, 22% – если помощь необходима маленькому ребенку. Еще 13% респондентов готовы помочь тому, кто однажды помог им, 11% – если им обеспечат бесплатное длительное медицинское сопровождение, а 10% – если проникнутся историей больного человека. За материальное вознаграждение будут готовы помочь 9%. При этом 0,3% респондентов сообщили, что не планируют становиться донорами в принципе. Это меньше статистической погрешности.
Таковы данные открытого исследования ВЦИОМа, проведенного по просьбе Российского Красного Креста (РКК). «Ведомости» ознакомились с его результатами. Поскольку это был открытый опрос, то можно было выбирать сразу несколько вариантов ответа. Мотивация людей становиться донорами органов и тканей практически такая же, как и у доноров крови, отмечают авторы исследования: 61% опрошенных готовы пойти на это из желания помочь другим людям, еще 15% – из-за желания помочь близким или знакомым.
Также из опроса следует, что 59% в разной степени информированы о возможности стать донором органов и тканей, хорошо осведомлены 9%, вообще ничего не знают 32%.
Кроме того, 68% респондентов продемонстрировали, что разделяют какие-либо стереотипы, связанные с донорством. Например, 32% опрошенных опасаются, что трансплантация может быть неудачной, 31% думают, что донорами органов и тканей могут быть только молодые люди.
23%
опрошенных сообщили, что не знают, как происходит процедура донорства, 69% – какие льготы и компенсации положены донорам
«Согласно опросу, только у 1% опрошенных есть опыт донорства органов и тканей. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы изменить отношение к донорству органов и тканей у соотечественников», – сказал «Ведомостям» председатель РКК Павел Савчук.
«Трансплантология, которая спасает тысячи жизней, в России находится пусть и не в зачаточном состоянии, но не в развитом варианте – это точно, – сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ). – Решать проблему нужно комплексно, избавляться от стереотипов – о врачах-убийцах, о незаконном изъятии и передаче органов за границу». По его словам, необходимы «психологическо-культурологическая перестройка» общества и изменение отношения к ней людей.
В России нужен понятный закон о донорстве, который полностью защитит и доноров, и реципиентов, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов: «Существующий закон достаточно хлипкий, он есть, но сами доктора считают его недостаточным. Нужно сделать нормальные правила игры, обсудить и разъяснить населению и выстроить систему, которая требует серьезных финансовых затрат».
Только просветительская работа может помочь в развитии донорства в России, полагает замдиректора по научной и образовательной работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов. Он отметил, что стереотипы и неверные убеждения возникают «из-за недостатка информации, в том числе о защите прав доноров».
Киргизов напомнил, что 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав доноров и создании регистра доноров костного мозга, который устанавливает необходимость страхования жизни и здоровья, а также гарантирует им выплату больничных.
«Распространение в России стереотипов о донорстве органов и тканей связано с низкой осведомленностью населения и отсутствием четкой единой информационной политики, направленной на развеивание мифов и разъяснение основ донорства», – сказала «Ведомостям» директор департамента медико-социальных программ РКК Олеся Назарова.
В подготовке статьи участвовала Валерия Мишина