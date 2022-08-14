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Общество

Запись об отцовстве теперь можно оспорить в суде

Поправки в Семейный кодекс позволят определиться, кто является настоящим наследником
Валерия Мишина
Теперь запись об отцовстве может быть оспорена в суде / Андрей Гордеев / Ведомости

В России с 15 августа вступили в силу изменения в Семейный кодекс (СК), по которым запись об отцовстве может быть оспорена в суде по требованию другого наследника. В суд можно обратиться, если запись «произведена на основании подложных документов либо без свободного волеизъявления лица, отцовство которого было установлено во внесудебном порядке».

Законопроект внесло в Госдуму правительство в августе 2021 г. после соответствующего решения Конституционного суда (КС). В марте 2021 г. он вынес решение по жалобе жительницы Алтайского края Олеси Шишкиной. В 2017 г. она обратилась к нотариусу для оформления наследства после смерти своего отца. Но о праве на наследство заявила кроме нее и гражданка Г. (так ее имя названо в решении КС), действующая в интересах своей несовершеннолетней дочери.

Шишкина обратилась в суд с требованием исключить дочь гражданки Г. из числа наследников. Суд провел почерковедческую экспертизу и установил, что подпись на заявлении об установлении отцовства не принадлежит наследодателю. Но и Шишкиной суд в удовлетворении требования отказал, отметив, что она не имела права оспаривать отцовство.

Тогда она пожаловалась в КС с просьбой проверить п. 1 ст. 52 СК, согласно которому в суд для оспаривания записи об отцовстве могут обращаться лишь те, кто записан в качестве родителя ребенка, ребенок или его опекун. КС встал на сторону Шишкиной, посчитав, что невозможность требовать аннулирования незаконной записи акта об установлении отцовства нарушает права законных наследников. 15 июля Госдума приняла закон, который внес в число тех, кто имеет право обращаться в суд, и записанных отцом наследников, во втором и третьем чтениях. Президент подписал его 4 августа.

Возможность оспаривания отцовства имеет существенное значение, поскольку ребенок наследодателя является наследником первой очереди, что влияет на долю каждого наследника в наследственной массе, отмечает партнер BGP Litigation Виктория Дергунова. В случае составления завещания такой несовершеннолетний ребенок также имеет право на обязательную долю, что может стать неприятным сюрпризом для наследников, отметила она.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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