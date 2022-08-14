Запись об отцовстве теперь можно оспорить в суде

Законопроект внесло в Госдуму правительство в августе 2021 г. после соответствующего решения Конституционного суда (КС). В марте 2021 г. он вынес решение по жалобе жительницы Алтайского края Олеси Шишкиной. В 2017 г. она обратилась к нотариусу для оформления наследства после смерти своего отца. Но о праве на наследство заявила кроме нее и гражданка Г. (так ее имя названо в решении КС), действующая в интересах своей несовершеннолетней дочери.