36% детей готовы встречаться с незнакомцами из интернета

Как следует из итогов исследования, 79% детей получали заявки на добавления в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 50% детей знакомились в соцсетях и 36% из них затем встречались с этими знакомыми в реальной жизни. «Результаты нашего ежегодного исследования по части онлайн-угроз для детей меняются незначительно. Это подтверждает, что угрозы <...> остаются актуальными», – заявил «Ведомостям» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.