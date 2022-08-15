36% детей готовы встречаться с незнакомцами из интернета

36% детей готовы встречаться с незнакомцами из интернетаОни слишком много рассказывают о себе в интернете, следует из опроса «Лаборатории Касперского»
Несовершеннолетние часто знакомятся с незнакомыми людьми в интернете, показало исследование, которое по заказу «Лаборатории Касперского» провела в мае – июне 2022 г. компания Online Interviewer. В опросе приняло участие 2008 человек, половина из которых дети, а половина родители. Статистическую погрешность исследователи оценили в 3%.
Как следует из итогов исследования, 79% детей получали заявки на добавления в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 50% детей знакомились в соцсетях и 36% из них затем встречались с этими знакомыми в реальной жизни. «Результаты нашего ежегодного исследования по части онлайн-угроз для детей меняются незначительно. Это подтверждает, что угрозы <...> остаются актуальными», – заявил «Ведомостям» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.