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36% детей готовы встречаться с незнакомцами из интернета

Они слишком много рассказывают о себе в интернете, следует из опроса «Лаборатории Касперского»
Лидия Розумец Марина Царева
36% детей готовы встречаться с незнакомцами из интернета / ТАСС

Несовершеннолетние часто знакомятся с незнакомыми людьми в интернете, показало исследование, которое по заказу «Лаборатории Касперского» провела в мае – июне 2022 г. компания Online Interviewer. В опросе приняло участие 2008 человек, половина из которых дети, а половина родители. Статистическую погрешность исследователи оценили в 3%.

Как следует из итогов исследования, 79% детей получали заявки на добавления в друзья в социальных сетях от незнакомых людей, 50% детей знакомились в соцсетях и 36% из них затем встречались с этими знакомыми в реальной жизни. «Результаты нашего ежегодного исследования по части онлайн-угроз для детей меняются незначительно. Это подтверждает, что угрозы <...> остаются актуальными», – заявил «Ведомостям» руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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