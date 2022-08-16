Родители школьников стали лучше относиться к инклюзивному образованию

Родители школьников стали лучше относиться к инклюзивному образованию25% родителей поддерживают совместное обучение своих детей с детьми, имеющими особенности развития
Родители российских школьников стали лучше относиться к тому, что их дети будут обучаться вместе с детьми с особенностями здоровья.
18% родителей против инклюзивного обучения, 25%, напротив, поддерживают его. Это результаты ежегодного исследования компании VK (проекты «Дети Mail.ru» и «Добро Mail.ru»). Опрос проводился онлайн среди 6900 родителей с 8 по 15 августа. 44% родителей сообщили, что относятся нейтрально к инклюзивному обучению. Остальные затруднились ответить.
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