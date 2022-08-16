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Родители школьников стали лучше относиться к инклюзивному образованию

25% родителей поддерживают совместное обучение своих детей с детьми, имеющими особенности развития
Лидия Розумец Валерия Мишина
Родители школьников стали лучше относиться к инклюзивному образованию / Эрик Романенко / ТАСС

Родители российских школьников стали лучше относиться к тому, что их дети будут обучаться вместе с детьми с особенностями здоровья.

18% родителей против инклюзивного обучения, 25%, напротив, поддерживают его. Это результаты ежегодного исследования компании VK (проекты «Дети Mail.ru» и «Добро Mail.ru»). Опрос проводился онлайн среди 6900 родителей с 8 по 15 августа. 44% родителей сообщили, что относятся нейтрально к инклюзивному обучению. Остальные затруднились ответить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных