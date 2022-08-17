Почти 70% граждан последние три года говорят о финансовых трудностях

На фоне пандемии граждане стали чаще говорить, что испытывают финансовые трудности, следует из опросов Центра исследований гражданского общества ВШЭ. В 2020 г. о сложностях исследователям сказали 66% респондентов, в 2021 г. – 69%. Опрос, проведенный ВШЭ в июне 2022 г. (в нем приняло участие 2003 респондента), показал, что сейчас также 69% россиян готовы сказать, что не уверены в своем материальном положении. Не испытывают существенных материальных проблем 29% опрошенных в 2022 г. Еще 2% респондентов затруднились ответить на вопрос. «В целом изменения в материальном положении россиян невелики», – полагают авторы исследования, с результатами которого ознакомились «Ведомости». Все три года замеры проходили во время пандемии, «когда у многих возникало ощущение, что обстоятельства сильнее их», отметила директор Центра исследований гражданского общества ВШЭ Ирина Мерсиянова.