Почти 70% граждан последние три года говорят о финансовых трудностях

Почти 70% граждан последние три года говорят о финансовых трудностяхЭксперты подчеркивают, что оценка населением своего положения субъективна
На фоне пандемии граждане стали чаще говорить, что испытывают финансовые трудности, следует из опросов Центра исследований гражданского общества ВШЭ. В 2020 г. о сложностях исследователям сказали 66% респондентов, в 2021 г. – 69%. Опрос, проведенный ВШЭ в июне 2022 г. (в нем приняло участие 2003 респондента), показал, что сейчас также 69% россиян готовы сказать, что не уверены в своем материальном положении. Не испытывают существенных материальных проблем 29% опрошенных в 2022 г. Еще 2% респондентов затруднились ответить на вопрос. «В целом изменения в материальном положении россиян невелики», – полагают авторы исследования, с результатами которого ознакомились «Ведомости». Все три года замеры проходили во время пандемии, «когда у многих возникало ощущение, что обстоятельства сильнее их», отметила директор Центра исследований гражданского общества ВШЭ Ирина Мерсиянова.
Впрочем, и в допандемийном 2019 году, и в 2022 г. только 20% россиян полагали, что улучшение их материального положения зависит лишь «от внешних обстоятельств». По ее словам, до пандемии 49% опрошенных говорили, что улучшение материального положения зависит от них самих, в 2022 г. эта доля снизилась до 46%. «То есть запас прочности у взрослых россиян за годы пандемии не растерялся», – полагает Мерсиянова.
При этом, отмечают авторы исследования, 78% опрошенных, несмотря на заявление о финансовых затруднениях, сообщили, что готовы помогать вынужденным переселенцам из Донбасса и с Украины, прибывшим на территорию России. Почти половина респондентов (49%) готовы помогать вынужденным переселенцам вещами, более трети – продуктами (38%), сочувствием, эмоциональной поддержкой (36%), примерно каждый четвертый – деньгами и консультацией в пределах своей профессиональной компетенции (по 24%). Не готово делать все это только 17% респондентов. Как отметила Мерсиянова, «респонденты, доход которых с легкостью позволяет им удовлетворить собственные потребности, чаще помогали материально – деньгами, вещами, продуктами, а россияне, испытывающие материальные трудности, активнее находили другие способы поддержать нуждающихся, например помочь им с жильем или с поиском работы».
78%
опрошенных готовы помогать Донбассу
Доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила субъективность собственной оценки материальных потребностей: «Но если брать общемировую практику, то в большинстве стран оценка примерно на том же уровне вне зависимости от уровня жизни». Проректор ВШЭ Лилия Овчарова сказала, что люди, как правило, необъективно смотрят на собственные финансовые сложности: «Люди оценивают материальное положение, исходя не из своих возможностей, а из своих желаний». При этом такую оценку она назвала «полезной, так как она определяет мотивацию людей зарабатывать больше, что важно для разработки и запуска экономических программ государства, диалога с населением».
Согласно отчету Росстата о социально-экономическом положении России, реальные денежные доходы во II квартале 2022 г. снизились по сравнению со II кварталом 2021 г. на 1,9%, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) – на 0,8%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, о котором писали «Ведомости» в августе 2022 г., сейчас предполагается гораздо менее резкое падение реальных располагаемых доходов населения: если в мае прогнозировался спад на 6,8%, то сейчас ожидается сокращение на 2,8%.