Конституционный суд просят проверить закон о жертвах политических репрессий

Котенков пытался получить материалы на своего прадеда Ивана Гудкова, жившего в Алтайском крае, следует из жалобы. Он был внесен в списки на раскулачивание и принудительное выселение с конфискацией имущества. В 1930 г. Гудков присоединился к кулацкому бунту: тот был подавлен, а прадед Котенкова – осужден по статье 58-2 УК РСФСР (вооруженное восстание против советской власти) и расстрелян как враг народа. Его семья была выселена в Томскую губернию. В 1992 г. суд отказался признать Гудкова подлежащим реабилитации по делу об участии в восстании, а спустя два года он был реабилитирован по обвинению в принадлежности к кулакам.