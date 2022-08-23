Часть регионов России рискует остаться без ОНК

Не во всех регионах работают реально независимые комиссии, говорит Мельников: «В большинстве своем в комиссии входят люди, абсолютно лояльные региональному управлению ФСИН, которые, по сути, будут говорить то, что им скажут. Это также негативный фактор, который разваливает систему сдерживания и противовесов». Член ОНК Москвы Ева Меркачева не будет переизбираться в новый состав комиссии, так как отработала положенные по закону три срока, но она также выразила надежду, что в ОНК придут «нормальные люди». Она напомнила, что в регионах есть тенденция к приходу в ОНК силовиков и бывших сотрудников колоний, которые не занимаются правозащитой. «Но я видела, например, священника, доктора, которые были совершенно бессердечными людьми. Заключенные жаловались священнику, что их не лечат, таблеток не дают, он сочувственно кивал головой, а потом писал [в отчете] «жалоб не поступало», – поясняет Меркачева.