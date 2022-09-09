В ВОЗ сообщили о сокращении смертности от ковида, но он еще может мутировать

В ВОЗ сообщили о сокращении смертности от ковида, но он еще может мутироватьНикаких гарантий продолжения положительной тенденции нет
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что недельная смертность от ковида уменьшилась с февраля на 80% и продолжает снижаться, цитирует его «РИА Новости». Он не дает никаких гарантий, что тенденция продолжится, поскольку заболеваемость растет. Политика государств по борьбе с распространением коронавируса «должна адаптироваться к изменениям» инфекции, добавил глава ВОЗ.
По данным сайта Worldometer, за прошедшую неделю в мире количество смертей снизилось на 25% – с 14 768 до 11 017 человек в неделю. Больше всего смертей от коронавируса на 1 млн человек населения в Ангилье (65 человек), Барбадосе (38 человек) и Гибралтаре (30 человек). Россия занимает 36-е место после Румынии и Словакии с показателем четыре смерти на 1 млн человек, прирост составил 0,3%. Всего за прошедшую неделю, по подсчетам Worldometer, в России от ковида скончалось 630 человек, неделей ранее – 588 человек (+42). То есть количество смертей выросло на 7%.
Как следует из данных сайта, в феврале 2020 г., в начале пандемии, в 43,11% случаев заболевшие коронавирусом умирали, к 4 апреля этот показатель сократился до 19,46% и с тех пор снижается – к началу июня 2020 г. он опустился ниже 10%, в настоящее время смерть от коронавируса наступает в 1,09% случаев, в 98,91% случаев наступает выздоровление.
По данным Роспотребнадзора, к 8 сентября 2022 г. в мире с начала пандемии зарегистрировано более 606,1 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 622 137 заражений, или 0,1%. По данным Worldometer, количество смертей составило порядка 6,5 млн.
В мире остались не такие опасные штаммы и нигде тревогу не бьют, считает врач Тимур Пестерев. «Цифры очень красноречивы: пропорции смертности, тяжелого течения болезни и заболеваемости совершенно не те, что были в начале 2020 г.», – подчеркивает он. По словам Пестерева, различные ограничения, например масочный режим, вводятся точечно и только на основании того, «как системы здравоохранения справляются с количеством тяжелых больных».
Некоторое время тому назад бытовало мнение, что дельта – последний штамм в этой пандемии, но оно не оправдалось и у вируса еще есть потенциал изменения, говорит заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. «Очень много людей болеет, а поскольку вероятность мутаций возрастает с количеством реципиентов – с количеством людей, у которых вирус реплицируется в организме, – то исключать ничего нельзя», – подчеркивает эксперт. По его словам, пока реализуется сценарий, в рамках которого появляются менее заразные и менее тяжелые штаммы, «но нельзя исключить ничего» и может появиться более серьезный новый штамм.
«Для защиты необходимо вакцинироваться – больше в нашем арсенале ничего нет», – подытожил он.