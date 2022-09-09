В ВОЗ сообщили о сокращении смертности от ковида, но он еще может мутировать

Некоторое время тому назад бытовало мнение, что дельта – последний штамм в этой пандемии, но оно не оправдалось и у вируса еще есть потенциал изменения, говорит заведующий сектором молекулярной вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский. «Очень много людей болеет, а поскольку вероятность мутаций возрастает с количеством реципиентов – с количеством людей, у которых вирус реплицируется в организме, – то исключать ничего нельзя», – подчеркивает эксперт. По его словам, пока реализуется сценарий, в рамках которого появляются менее заразные и менее тяжелые штаммы, «но нельзя исключить ничего» и может появиться более серьезный новый штамм.