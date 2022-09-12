В Думу внесли законопроект о введении единых общеобразовательных программ для школ

В Думу внесли законопроект о введении единых общеобразовательных программ для школОн предполагает унификацию системы преподавания гуманитарных наук
В школах могут быть введены единые общеобразовательные программы (ФООП). ФООП в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения с участием экспертов. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в РФ» внесли в нижнюю палату парламента вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комитета по просвещению Ольга Казакова (оба – от «Единой России»), а также представители других фракций.
Обязательными в начальной школе станут ФООП по предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир». В средней школе обязательными предлагают сделать программы «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В образовательных организациях можно будет применять ФООП или их отдельные компоненты.