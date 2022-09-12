Газета
Общество Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

В Думу внесли законопроект о введении единых общеобразовательных программ для школ

Он предполагает унификацию системы преподавания гуманитарных наук
Анастасия Майер
Школьники будут учиться по единым гуманитарным учебникам, а учителям выдадут единые пособия / Владимир Смирнов / ТАСС

В школах могут быть введены единые общеобразовательные программы (ФООП). ФООП в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения с участием экспертов. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в РФ» внесли в нижнюю палату парламента вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава комитета по просвещению Ольга Казакова (оба – от «Единой России»), а также представители других фракций.

Обязательными в начальной школе станут ФООП по предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир». В средней школе обязательными предлагают сделать программы «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В образовательных организациях можно будет применять ФООП или их отдельные компоненты.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных