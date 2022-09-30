Президентские эксперты выступили против изъятия детей из семьи только по решению суда

Порядок изъятия детей на законодательном уровне обсуждается не впервые. В 2020 г. в Госдуму вносилось сразу два проекта решения этого вопроса, и тогда Клишас и Мизулина оказались авторами двух разных документов. Первый – совместно с депутатом Павлом Крашенинниковым – предлагал, чтобы в исключительных случаях, когда есть основания ожидать смерти ребенка в ближайшие часы, отобрать ребенка у родителей органы опеки могли с участием прокурора и полиции, составив соответствующий акт с описанием всех обстоятельств. После этого в течение недели органам опеки предписывалось обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Мизулина же хотела усложнить возможность изъятия ребенка из семьи – только после решения суда. Правительство тогда не поддержало законопроект Мизулиной, а поправки Клишаса и Крашенинникова были поддержаны с замечаниями. Зато патриарх Кирилл направил письмо на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, обратив внимание на необходимость обеспечения на законодательном уровне эффективной защиты граждан от незаконного вмешательства в семейную жизнь. В итоге оба проекта отправились на доработку и, по сути, были объединены под именами их авторов.