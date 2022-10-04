Непривычные военно-транспортные обязанности

Согласно положению, военно-транспортная обязанность (ВТО) распространяется на организации независимо от их формы собственности. Исключение есть – для диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, а также для иностранных и международных организаций. «Ведомости» запросили Минобороны, по какому принципу и в каком количестве сейчас отбирается техника на нужды Вооруженных сил, но в ведомстве пока не ответили на эти вопросы.