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Непривычные военно-транспортные обязанности

«Ведомости» разбирались, по каким правилам проходит изъятие техники при мобилизации
Павел Сутулин Валерия Мишина Екатерина Каляпина Денис Ильюшенков
В период мобилизации и в военное время, как предусматривает указ 1998 г., ВТО заключается в предоставлении войскам техники и обеспечении ее работы в соответствии с мобилизационными заданиями / Денис Абрамов / Ведомости

Руководители российских организаций начали получать запросы из военных комиссариатов о наличии и техническом состоянии транспорта, находящегося на балансе. Например, в распоряжении «Ведомостей» есть такой документ, его получил крупный региональный добывающий холдинг Дальневосточного федерального округа. В нем указывается, что сведения необходимо предоставить «в соответствии с требованиями закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ и положения о военно-транспортной обязанности».

В приказах о мобилизации, которые выпустили военкоматы после указа президента от 21 сентября, организациям напоминают об обязанности по передаче ТС в войска. Например, военный комиссар Татарстана указывает, что «по особому распоряжению» руководители организаций обязаны доставить автомобили, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику и механизмы «в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований».

Согласно положению, военно-транспортная обязанность (ВТО) распространяется на организации независимо от их формы собственности. Исключение есть – для диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, а также для иностранных и международных организаций. «Ведомости» запросили Минобороны, по какому принципу и в каком количестве сейчас отбирается техника на нужды Вооруженных сил, но в ведомстве пока не ответили на эти вопросы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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