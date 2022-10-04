Непривычные военно-транспортные обязанности«Ведомости» разбирались, по каким правилам проходит изъятие техники при мобилизации
Руководители российских организаций начали получать запросы из военных комиссариатов о наличии и техническом состоянии транспорта, находящегося на балансе. Например, в распоряжении «Ведомостей» есть такой документ, его получил крупный региональный добывающий холдинг Дальневосточного федерального округа. В нем указывается, что сведения необходимо предоставить «в соответствии с требованиями закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ и положения о военно-транспортной обязанности».
В приказах о мобилизации, которые выпустили военкоматы после указа президента от 21 сентября, организациям напоминают об обязанности по передаче ТС в войска. Например, военный комиссар Татарстана указывает, что «по особому распоряжению» руководители организаций обязаны доставить автомобили, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику и механизмы «в сроки и пункты согласно нарядам военных комиссариатов муниципальных образований».
Согласно положению, военно-транспортная обязанность (ВТО) распространяется на организации независимо от их формы собственности. Исключение есть – для диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, а также для иностранных и международных организаций. «Ведомости» запросили Минобороны, по какому принципу и в каком количестве сейчас отбирается техника на нужды Вооруженных сил, но в ведомстве пока не ответили на эти вопросы.