Госдума хочет прекратить фиктивные банкротства управляющих компаний

При этом авторы отмечают, что нередко УК из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями и штрафов за несоблюдение лицензионных требований банкротятся и параллельно учредителями создается новое юрлицо, многоквартирные дома переходят в управление вновь созданной компании, которая «начинает весь цикл заново». «Обанкротившись, такая недобросовестная управляющая организация оставляет жителей многоквартирных домов, находившихся в ее управлении, с нерешенными проблемами по содержанию подъездов, крыш, чердаков, подвалов и других объектов, а ресурсоснабжающие организации остаются с безнадежной задолженностью за поставленные воду, тепло, свет, газ», – говорится в пояснительной записке.