Госдума хочет прекратить фиктивные банкротства управляющих компаний

Госдума хочет прекратить фиктивные банкротства управляющих компанийАвторы законопроекта считают, что это остановит открытие новых УК уже допустившими ошибки владельцами
Госдума 19 октября рассмотрит в первом чтении поправки к Жилищному кодексу (ЖК) России, которые позволят включать в реестр дисквалифицированных лиц не только директоров обанкротившихся управляющих компаний (УК), но и учредителей.
Законопроект о внесении изменений в ст. 193 и 195 ЖК РФ был внесен в нижнюю палату парламента в конце июля 2022 г., его авторами выступили первый зампред Совета Федерации единоросс Андрей Турчак, сенатор Ирина Рукавишникова, председатель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов и его первый заместитель Павел Качкаев. Одним из условий предоставления лицензии УК будет отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, не только руководителя УК, но и ее учредителя.
При этом указанные требования не будут распространяться на УК, учредителями которых являются органы власти федерального, регионального или муниципального уровня. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2023 г. Введенное в 2014 г. лицензирование УК «позволило добиться определенных успехов в части оздоровления отрасли, недопущения на рынок недобросовестных управляющих организаций и должностных лиц», говорится в пояснительной записке.
При этом авторы отмечают, что нередко УК из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями и штрафов за несоблюдение лицензионных требований банкротятся и параллельно учредителями создается новое юрлицо, многоквартирные дома переходят в управление вновь созданной компании, которая «начинает весь цикл заново». «Обанкротившись, такая недобросовестная управляющая организация оставляет жителей многоквартирных домов, находившихся в ее управлении, с нерешенными проблемами по содержанию подъездов, крыш, чердаков, подвалов и других объектов, а ресурсоснабжающие организации остаются с безнадежной задолженностью за поставленные воду, тепло, свет, газ», – говорится в пояснительной записке.