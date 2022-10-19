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Госдума хочет прекратить фиктивные банкротства управляющих компаний

Авторы законопроекта считают, что это остановит открытие новых УК уже допустившими ошибки владельцами
Анна Нараева
Запретить открывать новые управляющие компании в сфере ЖКХ хотят лицам, которые ранее лишились лицензии / Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума 19 октября рассмотрит в первом чтении поправки к Жилищному кодексу (ЖК) России, которые позволят включать в реестр дисквалифицированных лиц не только директоров обанкротившихся управляющих компаний (УК), но и учредителей.

Законопроект о внесении изменений в ст. 193 и 195 ЖК РФ был внесен в нижнюю палату парламента в конце июля 2022 г., его авторами выступили первый зампред Совета Федерации единоросс Андрей Турчак, сенатор Ирина Рукавишникова, председатель профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов и его первый заместитель Павел Качкаев. Одним из условий предоставления лицензии УК будет отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, не только руководителя УК, но и ее учредителя.

При этом указанные требования не будут распространяться на УК, учредителями которых являются органы власти федерального, регионального или муниципального уровня. Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2023 г. Введенное в 2014 г. лицензирование УК «позволило добиться определенных успехов в части оздоровления отрасли, недопущения на рынок недобросовестных управляющих организаций и должностных лиц», говорится в пояснительной записке.

При этом авторы отмечают, что нередко УК из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями и штрафов за несоблюдение лицензионных требований банкротятся и параллельно учредителями создается новое юрлицо, многоквартирные дома переходят в управление вновь созданной компании, которая «начинает весь цикл заново». «Обанкротившись, такая недобросовестная управляющая организация оставляет жителей многоквартирных домов, находившихся в ее управлении, с нерешенными проблемами по содержанию подъездов, крыш, чердаков, подвалов и других объектов, а ресурсоснабжающие организации остаются с безнадежной задолженностью за поставленные воду, тепло, свет, газ», – говорится в пояснительной записке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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