Верховный суд определит грань между оскорблениями и оценочными суждениями

Но ВС, обобщив практику, указал судам и на другие случаи, когда гражданам положены выплаты. Их, по мнению высшего суда, должны быть удостоены те, у кого дома проведен незаконный обыск, причем вне зависимости от процессуального статуса. «Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка», – уточняет ВС в тексте проекта.