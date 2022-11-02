Верховный суд определит грань между оскорблениями и оценочными суждениями

Верховный суд определит грань между оскорблениями и оценочными суждениямиПленум начал обсуждать порядок компенсации морального вреда
Пленум Верховного суда (ВС) впервые с 1994 г. начал обсуждать проект постановления, обобщающий практику применения норм о компенсации морального вреда. 1 ноября проект документа был отправлен на доработку, он будет обсуждаться на следующем пленуме ВС. Исходя из норм закона, как напоминает ВС, судом может быть взыскана компенсация в пользу гражданина, в отношении которого осуществлялось преследование, но было прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств. Получившим вред в результате незаконных действий уполномоченных лиц или органов также полагается компенсация.
Но ВС, обобщив практику, указал судам и на другие случаи, когда гражданам положены выплаты. Их, по мнению высшего суда, должны быть удостоены те, у кого дома проведен незаконный обыск, причем вне зависимости от процессуального статуса. «Право на компенсацию морального вреда в связи с проведением в жилище обыска, выемки, признанных судом незаконными, возникает как у лиц, в отношении которых судебным решением было санкционировано их проведение, так и у иных лиц, проживающих в жилом помещении, где производятся обыск, выемка», – уточняет ВС в тексте проекта.
«В проекте указывается, что отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда, – отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Если нарушены личные неимущественные права гражданина, он вправе обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда».
Помимо этого, в проекте рассматривается пункт о компенсации морального вреда за клевету и оскорбления. ВС отдельно разъясняет, что привлечение лица к административной или уголовной ответственности за оскорбление или клевету не освобождает от обязанности денежной компенсации потерпевшему морального вреда. «При причинении вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, – в случаях, предусмотренных законом, компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда», – говорится в документе.
Груздев считает еще одним важным уточнением то, что в соответствии с проектом постановления «оскорблениями могут считаться даже высказывания в форме оценочного суждения»: «Нередко оскорбления маскируются под высказывание мнения, чтобы избежать ответственности. Тем не менее даже завуалированные обвинения могут стать поводом для судебного разбирательства в рамках иска о защите чести и достоинства». То есть разъяснения ВС расширяют возможности граждан для получения компенсации морального вреда, говорит Груздев.
Юрист Антон Тимченко обратил внимание, что оценочные суждения могут повлечь взыскание компенсации морального вреда, если выражены в оскорбительной форме: «То есть используемое годами заклинание «это мое оценочное суждение» не является панацеей для участников жарких публичных дискуссий». «У действующих политиков, депутатов, чиновников и губернаторов, критика действий которых иногда выходила за рамки любого приличия, появляется возможность защиты своих чести, достоинства и деловой репутации», – сказал юрист Антон Рудаков.
В целом же Тимченко ожидал, что ВС уделит больше внимания вопросам критериев, по которым суд определяет размер выплачиваемый компенсации. О необходимости установить определенную сумму компенсации «Ведомостям» заявил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. По его словам, если речь идет о незаконном лишении свободы, должна быть установлена определенная сумма компенсации за каждый день, проведенный под стражей.