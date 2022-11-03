Проект «Если быть точным» спрогнозировал возможное сокращение численности населения

Демографические прогнозы на такие периоды никогда не оправдываются, те прогнозы, которые были в последние 5-10 лет и строятся сейчас, – идут с корректировкой и сильно отличаются, отмечает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова. «Был такой прогноз, что у нас к 2025 г. население составит 90 млн, но он не сбылся», – подчеркивает эксперт. Егорова отмечает, что политическая ситуация влияет на ситуацию с обеих сторон, в частности, к России был присоединен Крым, сейчас – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. «Этого тоже никто не мог предположить, что появится такой приток населения. Также никто не мог предположить пандемию, в период которой была высокая смертность, и естественная убыль населения из-за этого увеличилась», – подчеркивает демограф. В целом, отмечает Егорова, у России наблюдаются те же проблемы с численностью населения, что и у других западных стран – снижение рождаемости, старение населения и истощение миграционных потоков, но со своими особенностями, например, волнообразной рождаемостью и смертностью.