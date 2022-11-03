Проект «Если быть точным» спрогнозировал возможное сокращение численности населения

Проект «Если быть точным» спрогнозировал возможное сокращение численности населенияЭксперты подчеркивают, что долгосрочные предсказания могут не оправдаться
Россия опустилась с четвертого на девятое место в рейтинге самых населенных стран мира с 1950 гг., уступив не только Китаю, Индии и США, но и Индонезии, Пакистану, Бразилии, Нигерии и Бангладеш. Об этом говорится в исследовании проекта «Если быть точным», которое есть в распоряжении «Ведомостей».
В нем приводятся данные последних исследований демографических тенденций в России с некоторыми прогнозами, и только затем идут обобщения и выводы. По данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 августа 2022 г. составила 145,1 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 475 500 человек, или на 0,32%, за аналогичный период 2021 г. сокращение составило 351 500 человек, или 0,24%. При этом в период с января по июль естественная убыль населения страны составила 401 600 человек, миграционный отток – 73 900 человек. В исследовании приводятся и другие цифры: как следует из прогноза «World Population Prospects 2022», к 2100 г. население России сократится на 33,2 млн человек по сравнению с 2021 г. и будет составлять порядка 112,2 млн человек. Таким образом, Россия станет 20-й в мире по численности населения.
Оптимистичный вариант, пишут исследователи, был описан в феврале 2022 г. сотрудниками Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерием Юмагузиным и Марией Винник. В своей статье «Прогноз численности и демографической нагрузки населения России до 2100 г.» они отметили, что население России к этому периоду сократится до 137,5 млн человек. Глобальные организации менее оптимистичны в своих прогнозах: по оценке The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) численность населения России к 2100 г. может составить всего 106,4 млн человек, по оценке IASA – 121,8 млн человек.
Горизонт прогнозирования от Росстата заканчивается 2036 г., по мнению их аналитиков, к тому времени население страны будет составлять порядка 134-150 млн человек. На сокращение населения России повлияет снижение рождаемости, замедление снижения смертности и сокращение миграционного потока, отмечает академический руководитель программы «Население и развитие» НИУ ВШЭ Владимир Козлов. Но показатели рождаемости в России не обеспечивают простого воспроизводства, согласно прогнозам, не произойдет этого и в будущем. «Скорее всего, мы увидим снижение периодного коэффициента суммарной рождаемости к концу 2020-х – началу 2030-х годов до уровней в 1,1-1,3 детей на женщину», – говорит сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Павел Кишенин.
Как отмечают авторы доклада, рождаемость в России в целом соответствует той демографической траектории, которую проходят многие развитые страны мира, а вот показатели смертности остаются важным препятствием для так называемого «сбережения народонаселения». «Население России продолжит стареть. Если в 2021 г. медианный возраст населения России равняется 38,8 года, то к 2100 г. будет равняться 46,2 года. В 2021 г. доля людей в возрасте 65+ равняется 16%, в 2050 г. их доля составит 24%, а в 2100 г, – уже 28%», – говорится в докладе. Согласно демографической шкале старения Жаклин Боже-Гарнье и Россета, население России относится к населению с «очень высоким» уровнем старения. Оно обусловлено старением снизу, то есть за счет снижения рождаемости.
В перспективе десятилетия число родившихся будет падать: по оценкам демографа Алексея Ракши, в 2022 г. рождаемость составит чуть более 1,3 млн, в 2023 г. – менее чем 1,2 млн, в 2024 г. – не более 1,1 млн и так далее, при этом число умерших уменьшится – в 2021 г. их было порядка 2,4 млн, в этом году, по оценке эксперта, их будет около 1,9 млн. Норма, по его словам, составляет чуть более 1,77 млн. «В этом году естественная убыль составит около 600 000 человек, может быть, чуть меньше, в следующем году убыль будет примерно такой же. То есть население России будет сокращаться примерно на 500 000 ежегодно при условии, если сальдо миграции будет оставаться положительным», – говорит Ракша.
В последние годы миграция существенно влияла на увеличение населения России. Согласно данным Росстата, миграционный прирост в 2022-2036 г. будет колебаться около 250 000 – 260 000 человек. При этом и по оценкам Росстата миграционный прирост не перекрывает убыли населения, которая будет составлять, по данным Росстата, 370 000 – 580 0000 человек ежегодно в период с 2022 по 2035 г. Как сообщили «Ведомостям» в Росстате, служба ежегодно вносит коррективы в демографический прогноз, учитывая текущие демографические тенденции. «В 2022 г. коррекция прогноза не проводилась, так как идет работа с данными, собранными в ходе всероссийской переписи населения. Весной 2023 г. Росстат представит обновленный вариант демографического прогноза», – ответили в ведомстве.
Прогноз Росстата был реален для периода до ковида и спецоперации, говорит Ракша. «Ковид единовременно забрал 1,1 млн человек, и хоть он и вызвал рекордную убыль в 2021 г., но в долгосрочном плане он сильно не повлиял [на людей]», – отметил эксперт. «Моя оценка постоянного населения России на начало года составляет 141 млн человек», – сказал Ракша. Демограф считает, что этот год из-за геополитики будет первым с отрицательным сальдо миграции – обычно уже на протяжении десятилетий оно показывает 200 000-300 000 человек «в плюс». При этом демограф напоминает, что большинство уезжающих являются «невидимыми» для статистики, поскольку не снимаются с регистрационного учета в России. При нынешних худших тенденциях население могло бы сократиться до 100 млн человек, считает Ракша.
Демографические прогнозы на такие периоды никогда не оправдываются, те прогнозы, которые были в последние 5-10 лет и строятся сейчас, – идут с корректировкой и сильно отличаются, отмечает заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова. «Был такой прогноз, что у нас к 2025 г. население составит 90 млн, но он не сбылся», – подчеркивает эксперт. Егорова отмечает, что политическая ситуация влияет на ситуацию с обеих сторон, в частности, к России был присоединен Крым, сейчас – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. «Этого тоже никто не мог предположить, что появится такой приток населения. Также никто не мог предположить пандемию, в период которой была высокая смертность, и естественная убыль населения из-за этого увеличилась», – подчеркивает демограф. В целом, отмечает Егорова, у России наблюдаются те же проблемы с численностью населения, что и у других западных стран – снижение рождаемости, старение населения и истощение миграционных потоков, но со своими особенностями, например, волнообразной рождаемостью и смертностью.