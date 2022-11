Проект «Если быть точным» спрогнозировал возможное сокращение численности населения

Оптимистичный вариант, пишут исследователи, был описан в феврале 2022 г. сотрудниками Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерием Юмагузиным и Марией Винник. В своей статье «Прогноз численности и демографической нагрузки населения России до 2100 г.» они отметили, что население России к этому периоду сократится до 137,5 млн человек. Глобальные организации менее оптимистичны в своих прогнозах: по оценке The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) численность населения России к 2100 г. может составить всего 106,4 млн человек, по оценке IASA – 121,8 млн человек.