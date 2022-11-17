Около трети россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем

29% опрошенных россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, которые провели опрос среди 1214 человек. Исследование показало, что 41% опрошенных консультируется с врачами по любым вопросам, начиная от легкой простуды и заканчивая более серьезным заболеванием. При этом около 20% россиян посещают врачей крайне редко, и только 12% регулярно проходят медицинские профилактические осмотры.