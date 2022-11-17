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Около трети россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем

Эксперты связывают это с состоянием медицины и сложившимися паттернами поведения
Анастасия Майер
Более половины пациентов признались, что сталкивались с негативным опытом взаимодействия с врачами. Это повлияло на дальнейшее посещение медицинских заведений / Freepik

29% опрошенных россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, которые провели опрос среди 1214 человек. Исследование показало, что 41% опрошенных консультируется с врачами по любым вопросам, начиная от легкой простуды и заканчивая более серьезным заболеванием. При этом около 20% россиян посещают врачей крайне редко, и только 12% регулярно проходят медицинские профилактические осмотры.

Говоря о результатах в разных возрастных группах, специалисты отмечают, что 56% респондентов моложе 35 лет вообще не обращаются к врачам, в то время как большинство россиян (54%) старше 35 лет консультируются со специалистами при любом заболевании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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