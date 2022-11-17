Около трети россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем

Около трети россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьемЭксперты связывают это с состоянием медицины и сложившимися паттернами поведения
29% опрошенных россиян не обращаются к врачам для решения проблем со здоровьем. К таким выводам пришли специалисты онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, которые провели опрос среди 1214 человек. Исследование показало, что 41% опрошенных консультируется с врачами по любым вопросам, начиная от легкой простуды и заканчивая более серьезным заболеванием. При этом около 20% россиян посещают врачей крайне редко, и только 12% регулярно проходят медицинские профилактические осмотры.
Говоря о результатах в разных возрастных группах, специалисты отмечают, что 56% респондентов моложе 35 лет вообще не обращаются к врачам, в то время как большинство россиян (54%) старше 35 лет консультируются со специалистами при любом заболевании.
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