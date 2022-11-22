ЧМ-2022 в Катаре стал самым дорогим и скандальным в истории

ЧМ-2022 в Катаре стал самым дорогим и скандальным в историиПретензий много – от подозрений во взятках и обвинений в гибели рабочих до отсутствия пива на стадионах
Катар – самая маленькая страна, принявшая чемпионат мира. Ее население – менее 3 млн человек (не считая экспатов и иностранных рабочих), территория – 11 600 кв. км. Все восемь стадионов нынешнего ЧМ расположены суперкомпактно – в радиусе 55 км от столицы Дохи. А еще Катар – очень богатое государство. Он потратил на чемпионат астрономические $220 млрд, отчитывается Statista. По сравнению с этим кажутся мелочью $4,3 млрд на ЧМ-2006 в Германии. Блекло выглядят даже затраты на ЧМ-2018 в России (по разным оценкам, $11,6–14,2 млрд). Если сложить затраты всех стран на ЧМ с 1990 по 2018 г., и то получится меньше – $48,6 млрд, подсчитал CNBC.
Доходы от ЧМ-2022 впечатляют куда меньше расходов. Катар планирует заработать около $9 млрд, сообщил директор оргкомитета ЧМ Насер аль-Хатер. ФИФА выделила Катару $1,7 млрд на призовой фонд и другие издержки. Сама федерация за весь четырехлетний цикл чемпионата заработает $7,5 млрд, в основном на продаже телевизионных прав и спонсорских сделках, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. Это на $1,1 млрд больше, чем на ЧМ-2018 в России.