ЧМ-2022 в Катаре стал самым дорогим и скандальным в истории

Катар – самая маленькая страна, принявшая чемпионат мира. Ее население – менее 3 млн человек (не считая экспатов и иностранных рабочих), территория – 11 600 кв. км. Все восемь стадионов нынешнего ЧМ расположены суперкомпактно – в радиусе 55 км от столицы Дохи. А еще Катар – очень богатое государство. Он потратил на чемпионат астрономические $220 млрд, отчитывается Statista. По сравнению с этим кажутся мелочью $4,3 млрд на ЧМ-2006 в Германии. Блекло выглядят даже затраты на ЧМ-2018 в России (по разным оценкам, $11,6–14,2 млрд). Если сложить затраты всех стран на ЧМ с 1990 по 2018 г., и то получится меньше – $48,6 млрд, подсчитал CNBC.