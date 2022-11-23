Российское военно-историческое общество начало обсуждать 100-летие СССР

Российское военно-историческое общество начало обсуждать 100-летие СССРНа площадке «Манежа» прошла дискуссия о том, что стоило бы заимствовать из советского прошлого
22 ноября в выставочном зале «Манеж» открылся форум «История для будущего. К 100-летию СССР», организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского (сам он в это время участвовал в открытии памятника Фиделю Кастро). Первый день мероприятия прошел без крупных политических, зато при участии культурных деятелей. К моменту начала первой панели, посвященной советскому наследию, зал оказался почти заполнен. В ходе нее журналист Петр Лидов, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), писатель Александр Цыпкин и общественный деятель Трофим Татаренков обсуждали, «что бы мы взяли с собой в настоящее из СССР».
Их взгляды на некоторые из тем расходились. Например, по словам Татаренкова, борьба с враждебным влиянием в сфере информации, в числе прочего распространяемым через Telegram-каналы и СМИ, вещающие из-за рубежа, может прекратиться, если ввести в России «великий файервол», как в Китае, сделать интернет в стране полностью автономным. Цыпкин выступил против этой идеи и заявил, что свобода слова в стране необходима: «Ведь СМИ – это иммунная система государства». Именно отсутствие информации с мест и стало одной из причин краха СССР, уверен писатель.