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Российское военно-историческое общество начало обсуждать 100-летие СССР

На площадке «Манежа» прошла дискуссия о том, что стоило бы заимствовать из советского прошлого
Евгения Кузнецова
Участники форума спорили о национальной идее в России / t.me/oper_goblin

22 ноября в выставочном зале «Манеж» открылся форум «История для будущего. К 100-летию СССР», организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского (сам он в это время участвовал в открытии памятника Фиделю Кастро). Первый день мероприятия прошел без крупных политических, зато при участии культурных деятелей. К моменту начала первой панели, посвященной советскому наследию, зал оказался почти заполнен. В ходе нее журналист Петр Лидов, блогер Дмитрий Пучков («Гоблин»), писатель Александр Цыпкин и общественный деятель Трофим Татаренков обсуждали, «что бы мы взяли с собой в настоящее из СССР».

Их взгляды на некоторые из тем расходились. Например, по словам Татаренкова, борьба с враждебным влиянием в сфере информации, в числе прочего распространяемым через Telegram-каналы и СМИ, вещающие из-за рубежа, может прекратиться, если ввести в России «великий файервол», как в Китае, сделать интернет в стране полностью автономным. Цыпкин выступил против этой идеи и заявил, что свобода слова в стране необходима: «Ведь СМИ – это иммунная система государства». Именно отсутствие информации с мест и стало одной из причин краха СССР, уверен писатель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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