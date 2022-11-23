Российское военно-историческое общество начало обсуждать 100-летие СССР

Их взгляды на некоторые из тем расходились. Например, по словам Татаренкова, борьба с враждебным влиянием в сфере информации, в числе прочего распространяемым через Telegram-каналы и СМИ, вещающие из-за рубежа, может прекратиться, если ввести в России «великий файервол», как в Китае, сделать интернет в стране полностью автономным. Цыпкин выступил против этой идеи и заявил, что свобода слова в стране необходима: «Ведь СМИ – это иммунная система государства». Именно отсутствие информации с мест и стало одной из причин краха СССР, уверен писатель.