Выпускников медицинских вузов мотивируют жильем

Володин призвал «вкладываться в целевика», чтобы тот понимал, что уже с самого начала обучения ему гарантировано жилье и потенциальное рабочее место. «Надо обеспечить обратную коммуникацию студента с больницей, где он будет работать, чтобы главный врач его уже с отсрочкой зачислил на работу», — считает он. При принятии на работу во время обучения в учреждение здравоохранения первичного звена, ЦРБ или в поликлинику студент будет получать заработную плату, которая позволит «и себя содержать, и, возможно, свою семью».