Выпускников медицинских вузов мотивируют жильем

Выпускников медицинских вузов мотивируют жильемГосдума и Минздрав пытаются сохранить специалистов в профессии
Ключевой и «самой острой проблемой» отрасли здравоохранения является обеспечение медицинских учреждений кадрами, заявил на заседании Госдумы председатель комитета по контролю Олег Морозов: лишь половина выпускников медвузов идет работать по специальности. Укомплектованность учреждений медработниками сокращалась вплоть до 2020 г., сейчас «ситуация немного улучшилась, но нужно обеспечить устойчивость этой тенденции». Для решения этой проблемы депутат предложил создать рабочую группу с профильными ведомствами, экспертным сообществом и Счетной палатой.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что в будущем также возможен рост дефицита кадров. Чтобы избежать такой ситуации, «необходим оперативный и серьезный анализ эффективности принимаемых мер и выработка новых подходов», заявил он «Ведомостям». Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин отметил, что до сих пор не выполнен указ президента о том, что врач должен получать зарплату не менее 200% от средней зарплаты в регионе.
Предоставление квартир медикам – это не первоочередная мера по решению проблемы нехватки кадров и оттока специалистов, сообщил «Ведомостям» сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал: «Лучше всего было бы установить достойную оплату труда медработникам, которая позволила бы им самостоятельно решать вопросы приобретения жилья за счет собственных средств». Вопрос обсуждали 23 ноября в рамках правительственного часа в Госдуме с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в частности, предложил обеспечить всех медиков-целевиков жильем после окончания обучения в вузе, а также призвал уже с первого курса выплачивать им «достойную» стипендию. Мурашко подчеркнул, что «подготовка, сохранение и увеличение [числа] медицинских кадров – сложный комплексный вопрос». Он заявил о нехватке 26 000 врачей и недостатке около 50 000 представителей среднего медицинского персонала в первичном звене и сельском здравоохранении.
«Стены есть, но если нет хирурга [...] и нет специалиста – нет больницы», – прокомментировал Володин.
Спикер предложил возложить ответственность за жилищный вопрос медиков на руководителей регионов: они должны будут с момента зачисления студента включать его в программу по обеспечению квартирой. Кроме того, целевикам будут выплачивать повышенную стипендию, начиная с первого курса. Мурашко считает, что не стоит спешить с такими выплатами: часто молодые люди, не определившиеся с профессией, уходят в другую сферу.
Володин призвал «вкладываться в целевика», чтобы тот понимал, что уже с самого начала обучения ему гарантировано жилье и потенциальное рабочее место. «Надо обеспечить обратную коммуникацию студента с больницей, где он будет работать, чтобы главный врач его уже с отсрочкой зачислил на работу», — считает он. При принятии на работу во время обучения в учреждение здравоохранения первичного звена, ЦРБ или в поликлинику студент будет получать заработную плату, которая позволит «и себя содержать, и, возможно, свою семью».
Мурашко предложил другую меру ответственности – студентов-медиков, получивших государственное образование, но не работающих по специальности, будут штрафовать. Володин эту инициативу не поддержал: «Говорить, что главный мотивирующий фактор – это деньги, неправильно». «Вы же работаете не за зарплату, это ваш жизненный выбор», – обратился он к министру.
Среди основных мер по стабилизации кадрового дефицита министр назвал расширение мест по подготовке специалистов среднего образования, реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (за 9 лет с 2012 по 2021 г. участие в них приняли всего 51 700 медработников), социальную поддержку, увеличение заработной платы, этапную ординатуру, выдачу иностранным врачам, прошедшим обучение в нашей стране, российского гражданства и увеличение контрольных цифр приема.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что число мест в университетах для будущих студентов-медиков увеличилось на 20%. На 2023–2024 гг. планируется увеличение объемов контрольных цифр приема по специальности «лечебное дело» на 3,2%, по специальности «педиатрия» – на 4,9% и по специальности «медико-профилактическое дело» – на 7,4%.