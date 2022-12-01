Социологи узнали, каким молодежь видит образ России будущего

«В принципе, человек складывается уже до 16 лет, дальше его мировоззрение лишь корректируется в зависимости от опыта и образования, – говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. – Кроме того, для более молодых людей свойственен идеализм. Именно поэтому они мечтают о технологическом государстве с развитой экономикой и свободами, что дает возможность для самореализации. Именно для молодежи, учитывая ее идеализм, свойственно считать, что государство создают люди, которые должны действовать в интересах общества».