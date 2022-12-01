Социологи узнали, каким молодежь видит образ России будущего

Социологи узнали, каким молодежь видит образ России будущегоЭто технологичное государство, развивающее предпринимательство, не вмешивающееся в личную жизнь
ВШЭ и компания «Полилог» провели исследование об «Образе будущего российской молодежи в перспективе 5, 10, 15 лет». «Ведомости» ознакомились с его итогами. Для него были проведены фокус-группы с представителями разных возрастных групп (школьники 14–17 лет, студенты 18–22 лет и выпускники вузов 23–27 лет) из 16 регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тверской области, ЛНР, Татарстана и др.
Молодежь «объединена общей потребностью в осознании национального единства», говорится в исследовании. Но ощущается оно по-разному: через образ сильного государства (у тех, кому 14–17 лет), терпимость и взаимопомощь (18–22 года) и уважение прав человека (23–27 лет). При этом у всей молодежи повышен интерес к ведению предпринимательской деятельности, а одной из ключевых ценностей является право перемещения как внутри России, так и за ее пределами.
«Показательно, что в целом все респонденты не связывают успех личного будущего с будущим государства (не путать со страной), они планируют независимо. Более того, существует тенденция к обособлению от государственного влияния», – говорит руководитель департамента спецпроектов «Полилога» Роман Моложон. К примеру, сейчас для молодежи именно предпринимательство становится «идеальным сценарием, отдушиной» и олицетворением материальной и личной свободы.
Специальная военная операция (СВО) не оказала значимого влияния на планы респондентов 14–22 лет, а вот у тех, кому 23–27 лет, снизила горизонт планирования личной жизни до 2–3 месяцев.
Самые большие расхождения между разными группами респондентов оказались в исследовании в контексте будущего России в перспективе 5–15 лет. О том, что Россия – это технологическое государство в будущем, говорят в основном респонденты 14–17 лет, то, что важны новые смысловые основы с упором на достижения в технологиях, бизнесе и экономике, отмечают граждане 18–22 лет, а сосуществование государства и общества без вмешательства власти в личную жизнь считают обязательной составляющей в будущем люди 23–27 лет.
В целом молодые люди 14–17 лет оказались самыми оптимистично настроенными. Основными ценностями для них являются любовь и семья, личный комфорт, саморазвитие и финансовая независимость.
К ценностям общества они отнесли патриотизм, уважение прав человека и семью. Эта группа считает, что их будущее зависит не от результатов СВО, а от них самих. Среди целей таких граждан – получение образования, карьера, финансовый доход, создание семьи.
К символическим ассоциациям со словом «Россия» они относят семью, родину, историческое прошлое и гордость. Образ будущего государства через 5–15 лет они связывают с развитием наукоемких отраслей и их встроенностью в жизнь. Именно эта категория склонна к формированию положительной картины будущего – кризис, вызванный СВО, ими рассматривается как временный.
Среди личных ценностей у людей 18–22 лет основными являются свобода выбора в карьере, перемещении.
Важные ценности для них также семья, самореализация и деньги. К ценностям общества они относят равенство возможностей, взаимопомощь, терпимость друг к другу и готовность менять неудовлетворительные условия.
Эта категория не ориентируется на исход СВО в планировании своего будущего, но учитывает данный фактор при оценке будущего государства. Именно у нее повышенный интерес к предпринимательской деятельности в России. Большинство из них не планируют переезжать не только из России, но и из своего города.
Представители этой группы молодежи, в основном студенты, разделились на несколько групп в оценке будущего России: фрустрационные ассоциации (нестабильность и др.), ассоциации, связанные с прошлым России (история, память и др.), и социальная функция государства (справедливость, преемственность поколений). Они считают, что нужны новые смысловые опоры для общества, например патриотизм, который выражается в «достижениях страны в технологиях, бизнесе и экономике».
«В принципе, человек складывается уже до 16 лет, дальше его мировоззрение лишь корректируется в зависимости от опыта и образования, – говорит руководитель ФоРГО Константин Костин. – Кроме того, для более молодых людей свойственен идеализм. Именно поэтому они мечтают о технологическом государстве с развитой экономикой и свободами, что дает возможность для самореализации. Именно для молодежи, учитывая ее идеализм, свойственно считать, что государство создают люди, которые должны действовать в интересах общества».
Люди постарше имеют больший жизненный опыт, в том числе представление о том, как кризисы могут влиять на жизнь людей, говорит менеджер дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты», руководитель исследовательской команды из ВШЭ Дарья Пашкова: «Они имеют сформировавшийся образ собственного будущего, а осознание, что текущая обстановка может повлиять на это будущее, вызывает негативные эмоции».
Поэтому те, кому 23–27 лет, иначе относятся к будущему в контексте СВО. Большинство респондентов в ответе на вопрос о задаче государства в достижении целей будущего сказали: «Не мешать».
Среди самых популярных ценностей в обществе, по их мнению, – уважение прав человека, осознание единства нации, уважение к себе и другим. Через пять лет часть этой категории видит себя эмигрантами, другая – теми, кто остался в стране, но при условии открытых границ. Как раз одно из главных их ожиданий – возможность путешествовать в другие страны. Эта категория респондентов испытывает наибольшую фрустрацию по отношению к будущему России.
Более старшая возрастная группа так или иначе вовлечена в проблематику СВО, они подлежат мобилизации, сталкиваются с последствиями в экономике, отмечает Костин. Кроме того, для молодых людей важен вопрос самореализации, поэтому для них важна свобода в широком смысле – свобода выбора, возможностей и перспектив, резюмирует он.