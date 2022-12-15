Депутаты предложили дополнительно защитить трудовые права участников боевых действий

Юрист Антон Рудаков отмечает, что основной и важный момент предлагаемых изменений – это уравнивание в правах военнослужащих по призыву и контрактников, принимавших участие в спецоперации. «На мой взгляд, для работодателей основная сложность сейчас – это не возвращение мобилизованных работников и специалистов, а как раз их мобилизация», – полагает эксперт. По словам Рудакова, ситуации, когда работник вернется с военной службы на свое прежнее место, а его не примут или предложат какое-то место хуже, чем было, будут единичны и с принятием этих поправок разрешатся они будут в пользу работников.