Депутаты предложили дополнительно защитить трудовые права участников боевых действий

Депутаты предложили дополнительно защитить трудовые права участников боевых действийИзменения не предполагают сохранения за контрактниками рабочего места, но дают им приоритетное право на трудоустройство
Граждане, проходившие военную службу по контракту во время чрезвычайных обстоятельств или принимавшие участие в специальной военной операции на Украине, могут получить преимущественное право поступления на работу не ниже ранее занимаемой должности. Соответствующие изменения в закон «О статусе военнослужащих» предложили внести депутаты от комитета нижней палаты по обороне.
Депутаты предложили расширить социальные гарантии для военнослужащих по контракту, в том числе заключивших его во время чрезвычайных обстоятельств. Под эту категорию попадают военные, участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий, восстановлении конституционного порядка, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, пресечении международной террористической деятельности, а также принимающие участие в спецоперации на Украине. Им предоставят помимо установленного законом права на поступление в те же государственные организации приоритетное право на трудоустройство на должность не ниже занимаемой до поступления на военную службу по контракту.
Действующий закон предусматривает сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы права на поступление на работу в те же государственные организации, а за проходившими военную службу по призыву – также права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу.
По сравнению с прошлой редакцией в законе теперь уточняется, что право на поступление на работу в те же организации действует только при наличии таких вакансий. Вместе с тем и без этого уточнения норма п. 5 ст. 23 закона о статусе военнослужащих толковалась именно в этом ключе. В частности, Конституционный суд подчеркивал, что при невозможности трудоустройства в той же государственной организации, где работал военнослужащий до призыва, его трудоустройство должно быть осуществлено органами службы занятости (определение от 4 июля 2002 г. № 197-О).
В данном случае законопроект фактически предусматривает дополнительное закрепление социальных гарантий для призванных на военную службу, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, это не сохранение рабочего места за работником, призванным на службу, а предоставление приоритета при трудоустройства на равную должность в другое место. «Ведь за период службы предыдущий работодатель может претерпеть изменения как по штатной структуре, по корпоративной, так и по экономической деятельности в целом. Да и сам работник может сменить приоритеты по работе и месту жительства, например», – поясняет эксперт.
Юрист Антон Рудаков отмечает, что основной и важный момент предлагаемых изменений – это уравнивание в правах военнослужащих по призыву и контрактников, принимавших участие в спецоперации. «На мой взгляд, для работодателей основная сложность сейчас – это не возвращение мобилизованных работников и специалистов, а как раз их мобилизация», – полагает эксперт. По словам Рудакова, ситуации, когда работник вернется с военной службы на свое прежнее место, а его не примут или предложат какое-то место хуже, чем было, будут единичны и с принятием этих поправок разрешатся они будут в пользу работников.