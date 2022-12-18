Мессенджеры и соцсети будут отягчающим обстоятельством при сбыте наркотиков

Использование социальных сетей и мессенджеров в целях незаконного оборота наркотиков будет автоматически приравнивать преступление к «цифровому», следует из постановления пленума Верховного суда от 15 декабря (есть в распоряжении «Ведомостей»). «Цифровые» наркопреступления влекут за собой более суровое наказание по ст. 228 УК РФ: срок лишения свободы за преступления, совершенные с использованием интернета, составляет от 5 до 12 лет вместо 4–8 лет.