Мессенджеры и соцсети будут отягчающим обстоятельством при сбыте наркотиков

Мессенджеры и соцсети будут отягчающим обстоятельством при сбыте наркотиковПод это определение могут подпадать также онлайн-карты и банковские приложения
Использование социальных сетей и мессенджеров в целях незаконного оборота наркотиков будет автоматически приравнивать преступление к «цифровому», следует из постановления пленума Верховного суда от 15 декабря (есть в распоряжении «Ведомостей»). «Цифровые» наркопреступления влекут за собой более суровое наказание по ст. 228 УК РФ: срок лишения свободы за преступления, совершенные с использованием интернета, составляет от 5 до 12 лет вместо 4–8 лет.
«Преступление квалифицируется как совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС), включая сеть «Интернет», независимо от стадии совершения преступления, если для выполнения хотя бы одного из умышленных действий, создающих условия для совершения соответствующего преступления или входящих в его объективную сторону, лицо использовало такие сети», – говорится в постановлении.