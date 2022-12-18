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Мессенджеры и соцсети будут отягчающим обстоятельством при сбыте наркотиков

Под это определение могут подпадать также онлайн-карты и банковские приложения
Екатерина Кинякина Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
«Цифровым» преступление может классифицироваться не только в случае поиска покупателей в соцсетях и мессенджерах, но и при использовании гораздо более широкого круга цифровых сервисов / Максим Стулов / Ведомости

Использование социальных сетей и мессенджеров в целях незаконного оборота наркотиков будет автоматически приравнивать преступление к «цифровому», следует из постановления пленума Верховного суда от 15 декабря (есть в распоряжении «Ведомостей»). «Цифровые» наркопреступления влекут за собой более суровое наказание по ст. 228 УК РФ: срок лишения свободы за преступления, совершенные с использованием интернета, составляет от 5 до 12 лет вместо 4–8 лет.

«Преступление квалифицируется как совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (ИТС), включая сеть «Интернет», независимо от стадии совершения преступления, если для выполнения хотя бы одного из умышленных действий, создающих условия для совершения соответствующего преступления или входящих в его объективную сторону, лицо использовало такие сети», – говорится в постановлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных