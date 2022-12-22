Конституционный суд фактически определил правовой статус таунхауса

Их квартира находится в двухквартирном одноэтажном доме с разделением этих квартир капитальной стеной и с отдельным выходом на собственный земельный участок. В связи с нехваткой жилого пространства многодетная семья решила реконструировать квартиру, достроив еще одну комнату, на что было получено согласие собственника соседней квартиры. Дробкова планировала потратить на благоустройство жилья не более половины материнского капитала, но Пенсионный фонд ей отказал. Суды поддержали отказ, ссылаясь на то, что допустимым объектом для реконструкции может быть исключительно объект ИЖС, а не двухквартирный дом.