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Конституционный суд фактически определил правовой статус таунхауса

Он, в частности, разрешил платить маткапиталом за реконструкцию квартиры
Яна Суринская Маргарита Соболь
Суды долгое время придерживались мнения, что таунхаусы в большей степени схожи с многоквартирными домами / Анастасия Арашкевичуте / Ведомости

Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Основному закону норму, согласно которой направление средств материнского капитала было возможно только на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Поводом для проверки конституционности п. 2 ч. 1 ст. 10 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» стала жалоба многодетной матери из Архангельской области Анастасии Дробковой. Она с мужем и тремя детьми проживает в двухкомнатной квартире площадью 41, 8 кв. м в поселке Урдома Архангельской области.

Их квартира находится в двухквартирном одноэтажном доме с разделением этих квартир капитальной стеной и с отдельным выходом на собственный земельный участок. В связи с нехваткой жилого пространства многодетная семья решила реконструировать квартиру, достроив еще одну комнату, на что было получено согласие собственника соседней квартиры. Дробкова планировала потратить на благоустройство жилья не более половины материнского капитала, но Пенсионный фонд ей отказал. Суды поддержали отказ, ссылаясь на то, что допустимым объектом для реконструкции может быть исключительно объект ИЖС, а не двухквартирный дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных