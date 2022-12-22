Конституционный суд фактически определил правовой статус таунхауса

Конституционный суд фактически определил правовой статус таунхаусаОн, в частности, разрешил платить маткапиталом за реконструкцию квартиры
Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Основному закону норму, согласно которой направление средств материнского капитала было возможно только на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Поводом для проверки конституционности п. 2 ч. 1 ст. 10 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» стала жалоба многодетной матери из Архангельской области Анастасии Дробковой. Она с мужем и тремя детьми проживает в двухкомнатной квартире площадью 41, 8 кв. м в поселке Урдома Архангельской области.
Их квартира находится в двухквартирном одноэтажном доме с разделением этих квартир капитальной стеной и с отдельным выходом на собственный земельный участок. В связи с нехваткой жилого пространства многодетная семья решила реконструировать квартиру, достроив еще одну комнату, на что было получено согласие собственника соседней квартиры. Дробкова планировала потратить на благоустройство жилья не более половины материнского капитала, но Пенсионный фонд ей отказал. Суды поддержали отказ, ссылаясь на то, что допустимым объектом для реконструкции может быть исключительно объект ИЖС, а не двухквартирный дом.