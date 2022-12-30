Что происходило с вирусом COVID-19 в 2022 году

В ответ на запрос «Ведомостей» в компании «Биокад» вновь пояснили, что не получали заказы от Минздрава на производство «Спутника V». Из ответа фармкомпании следует, что на конец декабря 2022 г. на складе находится 20 млн доз препарата, т. е. точно такое же количество, как и в мае этого года. В «Герофарме» «Ведомостям» также пояснили, что компания выполнила все обязательства по производству эпиваккороны, компания не располагает запасами и не получала в 2022 г. заказов на ее производство. «Мощности компании в полном объеме используются для решения других актуальных задач – обеспечения доступности инсулинов», – рассказали там. Производитель эпиваккороны центр «Вектор» сообщил, что заявок на производство новых партий не получал с июля этого года вплоть до настоящего времени. Производители «Спутника V» – компании «Биннофарм», «Фармстандарт», а также изготовитель ковивака компания «Нанолек» не ответили на запрос «Ведомостей».