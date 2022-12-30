Что происходило с вирусом COVID-19 в 2022 году

Что происходило с вирусом COVID-19 в 2022 годуИ почему «тройная эпидемия» возможна, но не страшна
Коронавирус в 2022 г. перестал быть источником тревожности и серьезной нагрузки на систему здравоохранения, как в первый год пандемии, но его штаммы по-прежнему циркулировали и продолжали мутировать. За три года распространения COVID-19, по разным данным, было от пяти до шести волн подъема заболеваемости. Согласно опросу ВЦИОМа, 9% респондентов считают событием года «победу над коронавирусом», две волны которого прошли в 2022 г.
Как эволюционировал коронавирус в 2022 г.
Наиболее отчетливая волна заболеваемости в январе – феврале в мире и России была обусловлена совместной циркуляцией уходящего штамма дельта (B.1.617.2) и приходящих ему на смену первых двух вариантов штамма омикрон (BA.1/BA.2 известен как «стелс»), антирекорд по числу зараженных был установлен 11 февраля, в тот день оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 203 949 новых случаях, с этого дня число вновь выявленных заболевших начало падать, вдвое уменьшившись к концу февраля – до 106 000 случаев.
После этой волны в мире установилась доминация штамма омикрон, различных его вариантов. Именно варианты омикрона BA.4 и BA.5 вызвали вторую серьезную волну заболеваемости в Европе в июле – августе, которая с запозданием пришла в Россию в сентябре. Вместе с BA.5 в настоящее время в Европе циркулирует еще один вариант омикрона – BQ, следует из данных проекта Nextsrain, отслеживающего эволюцию коронавируса в режиме реального времени.
Варианты омикрона BA 2.75 (или «кентавра») и B 2.12, по поводу которых высказывались опасения, оказались не настолько «живучими», не получили широкого распространения и не стали доминантными, говорит главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике ФМБА России Владимир Баклаушев. Среди характерных черт всех производных омикрона – большая заразность, увеличенная способность преодолевать иммунитет, образованный в ответ на прошлый вариант ковида или прививку от него, также новые варианты приводят к менее тяжелому течению, перечисляет завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сходятся во мнении, что в настоящее время число переболевших или вакцинированных от SARS-CoV-2 в России и мире подавляющее большинство – таким образом, он становится в ряд с другими коронавирусами, которые циркулировали дольше и к которым у людей есть иммунитет. Тем не менее, по данным университета Джонса Хопкинса, за последние 28 дней максимальное число новых случаев было выявлено в Японии (3,8 млн), США (1,8 млн), Южной Корее (1,7 млн). Исключать, что появится такой вариант коронавируса, который вытеснит омикрон, значительно повысит заболеваемость и также будет успешно ускользать от иммунитета, нельзя. Именно это сейчас основное опасение и обоснование того, почему ученые в мире по-прежнему занимаются изучением SARS-CoV-2, несмотря на то что он теряет жизненно важную актуальность, рассуждает Баклаушев.
Производится ли еще вакцина от коронавируса
Вакцину от коронавируса централизованно закупает у производителей и распределяет Минздрав России. Поэтому проанализировать, какое количество и каких вакцин поступило в тот или иной регион, не представляется возможным – открытых данных нет, поясняет гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк.
В первом полугодии 2022 г. СМИ сообщали о приостановке производства или распределения вакцин в регионы. Как писали «Ведомости» в конце января, в регионы в тот период перестала поставляться вакцина «эпиваккорона», разработанная центром «Вектор», а контрактный производитель вакцины – компания «Герофарм» тогда пояснила, что запросов на выпуск со стороны Минздрава не поступало. В мае компания «Нанолек», индустриальный партнер разработчика вакцины «ковивак» Центра им. Чумакова, также подтвердила, что производство остановлено из-за отсутствия потребности в ней у Минздрава. После этого фармкомпании «Биокад» и «Биннофарм», производители «Спутника V», также рассказали, что не получали запросов на производство вакцины.
В ответ на запрос «Ведомостей» в компании «Биокад» вновь пояснили, что не получали заказы от Минздрава на производство «Спутника V». Из ответа фармкомпании следует, что на конец декабря 2022 г. на складе находится 20 млн доз препарата, т. е. точно такое же количество, как и в мае этого года. В «Герофарме» «Ведомостям» также пояснили, что компания выполнила все обязательства по производству эпиваккороны, компания не располагает запасами и не получала в 2022 г. заказов на ее производство. «Мощности компании в полном объеме используются для решения других актуальных задач – обеспечения доступности инсулинов», – рассказали там. Производитель эпиваккороны центр «Вектор» сообщил, что заявок на производство новых партий не получал с июля этого года вплоть до настоящего времени. Производители «Спутника V» – компании «Биннофарм», «Фармстандарт», а также изготовитель ковивака компания «Нанолек» не ответили на запрос «Ведомостей».
В этом году вакцина от COVID-19 числилась в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В рамках этого календаря вакцинация проводится в тех регионах, где есть угроза возникновения эпидемии, для тех работников, которые сталкиваются с риском получить то или иное заболевание. К примеру, к приоритету первого уровня вакцинации, согласно календарю, относятся работники медицинских, образовательных учреждений, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров и другие конкретные категории.
Кроме того, в августе Минздрав продлил сроки годности «Спутника V» от шести месяцев до года в зависимости от производителя: в ведомстве пояснили, что «сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении» якобы не говорят о его просрочке. В министерстве объяснили, что срок годности продлевался после экспертизы, в ходе которой было подтверждено, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, безопасность и эффективность препарата.
Исследования стабильности вакцины – рутинная практика, уточняет Шуляк, цель таких исследований – получить задокументированные данные об изменении качества фармсубстанции в течение времени под влиянием температуры, влажности, света, к тому же такое продление не происходит на слишком большой срок. «Для вакцины, которая хранится при сильном минусе, сложно представить, что она как-то изменится. Сроки не бесконечные, но можно говорить, что в замороженном виде может допускаться и трехлетний срок хранения», – объясняет он. На фоне сформированных запасов вакцин у регионов, продления сроков годности «Спутника V» и потери активного интереса к вакцинации у населения Минздрав не будет заказывать массовое производство вакцин фармкомпаниям, резюмирует Шуляк.
Коронавирус не отменил грипп
В середине декабря Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 35% в сравнении со второй неделей декабря, а в 82 регионах России доминирует штамм A(H1N1) (так называемый свиной грипп), также фиксируется штамм A(H3N2). На неделе с 12 по 22 декабря, по данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, уровень заболеваемости был выше еженедельного эпидемического порога на 107% с преобладанием A(H1N1).
На ситуацию с подъемом заболеваемости обратил внимание президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, заявив, что привился от гриппа. По данным Роспотребнадзора, от гриппа кроме президента привилось еще примерно 76 млн человек, что составляет 52% от общего числа граждан. Тем не менее в России сохраняется тенденция к суммарному росту заболеваемости, следует из последнего сообщения ведомства на тему гриппа и ОРВИ.
Спад заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями прошлого эпидсезона связан с приходом омикрона, который оттеснил другие возбудители, пояснил в недавнем интервью «Ведомостям» директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов. По его словам, рост числа госпитализаций, который идет параллельно росту заболеваемости, можно объяснить тремя причинами: чем больше больных, тем в целом больше госпитализированных, заболевают люди из групп риска, а также настороженность медицинского сообщества и самих людей, которые не отказываются от госпитализаций.
Эксперты, с которыми пообщались «Ведомости», оценивают текущую ситуацию с гриппом как естественную и характерную для эпидсезонов в допандемийные годы. А подъем заболеваемости в этом году объясняют отсутствием противоэпидемических мер. Этот год не выдающийся, подтверждает Северинов, за последнее десятилетие было четыре года, когда количество заболевших превышало то, что мы видим в этом году. Во время пандемии люди болели гриппом меньше, чем обычно, из-за антиковидных мер, вследствие чего респираторные заболевания также «попали под раздачу». «Сейчас защитные меры практически отсутствуют, и мы вернулись в обычный гриппозный сезон, от которого успели отвыкнуть», – говорит он.
Вызвавший подъем заболеваемости в этом эпидсезоне A(H1N1) довольно давно не циркулировал на территории России, подтверждает замдиректора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко. «Сезоны с доминированием A(H1N1) протекали в России достаточно интенсивно, это и два сезона первой и второй волны пандемии (2009–2010 и 2010–2011 гг.), и сезон 2015/16 г., который обладал наивысшими показателями заболеваемости на пике гриппозной эпидемии за последние 10 лет. Поэтому, разумеется, доминирование A(H1N1) должно настораживать профессиональное медицинское сообщество», – констатирует Даниленко, обращая внимание, что от этого штамма защищает вакцинация.
Кроме действующих противоэпидемических мер такая невысокая заболеваемость гриппом в предыдущие годы была связана также с тем, что циркулировали менее патогенные штаммы, чем пришедший в этом году A(H1N1), говорит заведующий лабораторией Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Александр Иванов.
Ревакцинация сохраняет актуальность
В последней версии методических рекомендаций Минздрава о порядке проведения вакцинации против COVID-19 есть описание «рутинной» и «экстренной» вакцинации граждан, но из-за неблагоприятной эпидситуации в России до достижения уровня коллективного иммунитета осуществляется экстренная вакцинация. Она предполагает прививку от ковида по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания или шести месяцев после предыдущей вакцинации. После достижения «необходимого целевого показателя уровня коллективного иммунитета» произойдет переход на рутинную вакцинацию раз в год, говорится в рекомендациях. Таким образом, актуальные общие установки Минздрава по поводу порядка ревакцинации соответствуют прошлогодним.
Официальных изменений по ревакцинации не было, подтверждает Северинов, но, исходя из здравого смысла, ревакцинироваться стоит в том случае, если возникнет значительная волна из-за новых видов вируса, приводящих к более тяжелому течению болезни. На сегодня ревакцинироваться от коронавируса обязательно стоит людям с сопутствующими заболеваниями, людям пожилого возраста, но всем остальным, вероятно, обязательно делать это не нужно, рассуждает директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. Во-первых, с экономической точки зрения регулярное массовое использование вакцин – это дорого, во-вторых, абсолютная прибавка в эффективности уже не так велика, как было с первой вакцинацией, в-третьих, при частой вакцинации даже редкие побочные явления будут встречаться чаще, говорит он.
По словам Баклаушева и Иванова, современные разработки вакцин от коронавируса идут в сторону назальной формы. «На слизистой есть иммуноглобулины класса А (IgA), которые первыми встречают инфекцию. Назальные вакцины призваны стимулировать природный иммунитет, т. е. IgA, и вакцинация идет через тот же путь, что и проделывал бы вирус», – считает Иванов. Баклаушев в своей статье также пишет о том, что доклинические испытания назальных вакцин на основе аденовирусов показали способность вызывать как стойкий системный, так и локальный иммунитет с высоким уровнем антител IgA и вируснейтрализующих антител. «Показано также, что интраназальная бустерная вакцинация после внутримышечной вакцинации приводит к выработке стойкого иммунитета против новых штаммов SARS-CoV-2», – говорится в тексте.
На бытовом уровне человека проще убедить сделать назальную вакцину, чем укол. Так можно привлечь те группы людей, которые сомневались в необходимости вакцинации как таковой, соглашается Барчук, тем не менее он сомневается, что такие вакцины будут давать принципиально другой иммунный ответ с точки зрения эффективности. «К таким гипотезам нужно относиться с осторожностью и смотреть на результаты исследований», – считает эпидемиолог.
1 апреля Минздрав зарегистрировал назальную форму вакцины «Спутник V», сообщало министерство, вакцина аналогична по составу прививке и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Такая вакцинация должна сформировать иммунитет на поверхности слизистой – антитела IgA, а также увеличить уровень вируснейтрализующих антител в крови. В конце октября назальная вакцина появилась в Москве, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Будет ли тридемия
В декабре Европейский центр профилактики и контроля заболеваний Европейского союза (ECDC) и Всемирная организация здравоохранения выпустили совместное заявление, в котором высказали опасения, что одновременная циркуляция гриппа, COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса (РСВ, возбудитель вирусных инфекций дыхательных путей, может вызывать также бронхопневмонию, обострение хронического бронхита) может оказать значительное влияние на службы здравоохранения этой зимой.
В заявлении также подчеркивается, что из-за такой ситуации с распространением нескольких респираторных патогенов сложно предсказать, как будет развиваться заболеваемость в зимний период. На фоне этого в СМИ начали появляться заголовки о «тройной эпидемии», или «тридемии».
Сама ОРВИ – это группа заболеваний, куда входят и старые, уже фактически безвредные для человека коронавирусы, риновирус, грипп и т. д. Они очень часто циркулируют параллельно, но опасности сочетания гриппа, коронавируса и ОРВИ все же нет, пояснил Иванов. Вирус гриппа и коронавирус совершенно разные, неродственные друг другу вирусы, они по-разному заражают клетки, продолжает Северинов. «С другой стороны, независимость означает, что инфекция одним вирусом может происходить на фоне инфекции другим», – поясняет он.
В пользу того, что человек действительно может быть заражен сразу двумя патогенами, говорит и исследование, проведенное в самом начале развития пандемии, в апреле 2020 г. Проанализировав 1217 образцов ПЦР на SARS-CoV-2 и другие респираторные патогены, авторы пришли к выводу, что 20,7% из 116 образцов с положительным коронавирусом были положительными на один или более дополнительных патогенов.
«Такая двойная инфекция может произойти с низкой вероятностью, но никакой синергии, взаимопомощи между двумя вирусами не будет, они, скорее, будут конкурировать друг с другом в теле зараженного человека. Ну а самому человеку, очевидно, будет хуже», – заключил он. Сейчас в России активность РСВ пошла на спад, говорит Даниленко, вероятно, стоит ожидать и постепенного спада активности вирусов гриппа. Прогноз же по ситуации с COVID-19 в настоящий момент сделать сложно, отмечают эксперты.