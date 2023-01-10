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Участники российского судопроизводства перешли на видеоформат

Закон о цифровизации судебного процесса вступил в силу с первого рабочего дня 2023 года
Яна Суринская
На практике при ВКС сложно реализовать право подзащитного на конфиденциальную беседу с защитником / Руслан Кривобок / РИА Новости

С 9 января судебный процесс стал цифровизованным. Вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), позволяющие использование систем видеоконференцсвязи (ВКС) в судебных заседаниях для всех участников. Но есть ряд ограничений в осуществлении такого формата участия в процессе. Например, подсудимый не может присутствовать на заседании по ВКС без присутствия своего защитника.

Нововведения не касаются только уголовных дел, которые рассматриваются с участием коллегии присяжных. Закон допускает участие по ВКС любых лиц, вызванных на судебное заседание по ходатайству сторон или по инициативе суда (если есть техническая возможность).

По прежним нормам применение ВКС в уголовном судопроизводстве было ограничено для всех, кроме подсудимых (ст. 241.1 УПК). Кодекс предусматривал использование ВКС судами первой инстанции только для допроса свидетеля и потерпевшего. Участие в заседании по ВКС осужденного, потерпевшего и его представителя допускалось при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.

Дистанционные формы взаимодействия с судами показали свою состоятельность и практическую пользу в период пандемии, считает партнер, руководитель уголовно-правовой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. При этом он убежден в том, что поведение подсудимого, его личные качества, а в некоторых случаях и степень его раскаяния не могут быть оценены судом по достоинству без зрительного контакта – во многих судах качество ВКС довольно плохое. Этот тезис, по его словам, подтверждает и решение оставить очные заседания с участием присяжных.

При этом, отметил Егулемов, инициатива суда (по вызову для участия в заседании в режиме ВКС) неоднозначна, ведь может исходить из отсутствия ресурсов для доставления в суд. Это «никак не оправдывает» лишение права на очное присутствие подсудимого, заметил юрист.

Егулемов также отметил, что на текущий момент не ясно, каким именно образом будет обеспечена возможность «беспрепятственного конфиденциального общения» защитника с подсудимым при ВКС. Такая возможность предусмотрена законом.

На практике при ВКС сложно реализовать право подзащитного на конфиденциальную беседу с защитником, согласился адвокат, партнер юридической компании «Сотби» Дмитрий Савочкин. Он обратил также внимание на технические сложности – уголовное дело может включать в себя сотни томов: «Они должны быть качественно отсканированы – кто это будет делать, если помощники и так перегружены и по два-три месяца составляют протокол?»

Более того, отмечает он, предусмотренное законом приобщение документов онлайн, вероятно, будет эффективно работать только для ходатайств об отложении заседания. Приобщить так доказательства в материалы будет затруднительно: прокуратура будет настаивать, что невозможно проверить их аутентичность.

«В очном заседании данного довода прокуратуры зачастую достаточно, чтобы суд отказал в приобщении [доказательств], даже если речь идет о нотариальной копии документа, – говорит Савочкин. – С переходом в онлайн есть риск, что процесс в каких-то аспектах станет более удобен, но вряд ли повысится [его] эффективность».

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, за период 2018–2020 гг. ВКС применялась при рассмотрении 329 569 уголовных дел в первой инстанции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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