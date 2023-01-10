Участники российского судопроизводства перешли на видеоформат

Дистанционные формы взаимодействия с судами показали свою состоятельность и практическую пользу в период пандемии, считает партнер, руководитель уголовно-правовой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. При этом он убежден в том, что поведение подсудимого, его личные качества, а в некоторых случаях и степень его раскаяния не могут быть оценены судом по достоинству без зрительного контакта – во многих судах качество ВКС довольно плохое. Этот тезис, по его словам, подтверждает и решение оставить очные заседания с участием присяжных.