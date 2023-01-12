Минздрав предлагает возмещать регионам расходы на оказание скорой помощи военнослужащим

Главный врач ГАУЗ ДГКП8 им. Александра Невского в Челябинске Антон Рыжий при этом обратил внимание на то, что в документе говорится о финансировании помощи вне медицинских организаций. «Это связано с тем, что медорганизации, действующие на территории проведения спецоперации, не справляются. Многие регионы сформируют бригады «Скорой помощи» и отправят в зону боевых действий, все это будет оплачиваться. Наши ребята получат быструю квалифицированную помощь от опытных врачей, и регионы получат полное возмещение расходов», – говорит Рыжий. Но, по его словам, надо понимать, что это временная мера, до тех пор пока не будут отлажены естественные механизмы оказания помощи и не отстроены клиники.