Минздрав предлагает возмещать регионам расходы на оказание скорой помощи военнослужащим

Минздрав предлагает возмещать регионам расходы на оказание скорой помощи военнослужащимЭто может быть использовано в том числе для финансирования отправки врачей в зону спецоперации
Минздрав России подготовил правила предоставления бюджетных трансфертов из резервного фонда правительства для возмещения регионам расходов медорганизаций на оказание скорой, в том числе специализированной, помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. «Проектом предусмотрена оплата такой помощи по факту ее оказания медицинскими организациями, подведомственными субъектам РФ, в соответствии с заявками регионов», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Размер трансферта будет равен фактически понесенным расходам на оказание скорой помощи военнослужащим. Действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.
Сейчас военнослужащие проходят лечение в госпиталях Минобороны, но есть люди с ранениями, которые возвращаются в регионы, где нет военных госпиталей, и обращаются в гражданские медучреждения, пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, именно им Минздрав может дополнительно выделить средства на лечение. Он подчеркнул, что военнослужащим в любом случае оказывается помощь через ОМС. «Гражданские учреждения будут испытывать дополнительную нагрузку, и им необходимо компенсировать расходы», – отметил депутат. Он напомнил, что во время пандемии ковида регионы также получали дополнительные выплаты.
Обычно система ОМС дополнительно финансируется, если есть дополнительная нагрузка, которая не предусмотрена бюджетами, запланированными на год, говорит член совета межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Дмитрий Серегин: «Эти средства, выделяемые федеральным бюджетом, предусмотрены на оказание медпомощи в большем количестве, чем планировалось». Серегин добавил, что ОМС распределяет средства между страховыми, а они – между медучреждениями: по количеству госпитализаций, обращений, выездов «скорой помощи» и т. д.
Финансирование медпомощи привязано к территориальному признаку, и решение о межбюджетных трансфертах поможет оказывать помощь там, где она необходима, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Например, процесс реабилитации военнослужащий может пройти по месту жительства. Реабилитация должна быть не только медицинская, но и социальная, психологическая. И регионы готовятся, чтобы оказать такую помощь», – говорит депутат.
По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой, парламентариями поднимался вопрос о привлечении гражданских больниц к лечению военнослужащих еще при обсуждении бюджета, поскольку есть учреждения, которые «вполне годятся» для работы как многопрофильные госпитали. «Из-за спецоперации действительно резко возросла нагрузка на скорую помощь и оказание экстренной помощи. Регионам станет проще получить возмещение этих расходов, когда появится механизм для компенсации из федерального резервного фонда. Трансферты в регионы будут проходить быстрее», – говорит вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков.
Главный врач ГАУЗ ДГКП8 им. Александра Невского в Челябинске Антон Рыжий при этом обратил внимание на то, что в документе говорится о финансировании помощи вне медицинских организаций. «Это связано с тем, что медорганизации, действующие на территории проведения спецоперации, не справляются. Многие регионы сформируют бригады «Скорой помощи» и отправят в зону боевых действий, все это будет оплачиваться. Наши ребята получат быструю квалифицированную помощь от опытных врачей, и регионы получат полное возмещение расходов», – говорит Рыжий. Но, по его словам, надо понимать, что это временная мера, до тех пор пока не будут отлажены естественные механизмы оказания помощи и не отстроены клиники.