Президент проведет заседание совета по науке и образованию

Президент проведет заседание совета по науке и образованиюК этому времени Госдума даст полномочия этому органу по утверждению прогноза научно-технологического развития России
Владимир Путин 8 февраля проведет заседание президентского совета по науке и образованию, председателем которого он является. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу «Ведомостей» подтвердить подготовку мероприятия пообещал «своевременно сообщить» о дате его проведения.
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