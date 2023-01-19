Только 21% врачей проходят курсы непрерывного образования для получения знаний

Только 21% врачей проходят курсы непрерывного образования для получения знанийБольшинство делают это для получения необходимых баллов, говорится в опросе «Справочника врача»
В рамках курсов непрерывного медицинского образования (НМО) «постоянно» или «часто» баллы начисляются формально, без фактического обучения, сочло 65% опрошенных врачей, еще 35% посчитали такую ситуацию редкой либо никогда не происходящей. Об этом говорится в результатах опроса, который проводился платформой «Справочник врача» и аналитическим бюро GXP News (есть у «Ведомостей»).
В исследовании приняло участие 1543 медика, 82% из них работают в госучреждениях, еще 14% – в частных, оставшиеся 4% либо временно не трудятся в системе здравоохранения, либо ушли из медицины (число ушедших из профессии незначительно – 15 человек).
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