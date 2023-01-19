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Только 21% врачей проходят курсы непрерывного образования для получения знаний

Большинство делают это для получения необходимых баллов, говорится в опросе «Справочника врача»
Егор Губернаторов
Врачи жалуются на формальный подход к непрерывному медицинскому образованию / Елена Афонина / ТАСС

В рамках курсов непрерывного медицинского образования (НМО) «постоянно» или «часто» баллы начисляются формально, без фактического обучения, сочло 65% опрошенных врачей, еще 35% посчитали такую ситуацию редкой либо никогда не происходящей. Об этом говорится в результатах опроса, который проводился платформой «Справочник врача» и аналитическим бюро GXP News (есть у «Ведомостей»).

В исследовании приняло участие 1543 медика, 82% из них работают в госучреждениях, еще 14% – в частных, оставшиеся 4% либо временно не трудятся в системе здравоохранения, либо ушли из медицины (число ушедших из профессии незначительно – 15 человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных