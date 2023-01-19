Только 21% врачей проходят курсы непрерывного образования для получения знаний

В рамках курсов непрерывного медицинского образования (НМО) «постоянно» или «часто» баллы начисляются формально, без фактического обучения, сочло 65% опрошенных врачей, еще 35% посчитали такую ситуацию редкой либо никогда не происходящей. Об этом говорится в результатах опроса, который проводился платформой «Справочник врача» и аналитическим бюро GXP News (есть у «Ведомостей»).