Депутаты предложили давать иностранным ученым гражданство в упрощенном порядке

Депутаты предложили давать иностранным ученым гражданство в упрощенном порядкеВ 2019 году в Россию приехало 815 иностранных исследователей, в 2021 году – 678
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который в случае принятия даст возможность иностранным ученым в упрощенном порядке получать российское гражданство. Авторами документа выступили Ксения Горячева, Максим Гулин и Олег Леонов (все из фракции «Новые люди»). Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 14 закона «О гражданстве РФ» и в ст. 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ».
В соответствии с поправками претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке смогут научные работники, занимающиеся научной или научно-технической деятельностью, заключившие договор с российской научной или образовательной организацией на срок не менее года. Также иностранным ученым и их семьям при соблюдении этих условий предлагается выдавать рабочую визу на льготных условиях: сроком не менее чем на три года с даты въезда. Вопрос о выдаче рабочих виз для ученых должен рассматриваться не более пяти рабочих дней.