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Депутаты предложили давать иностранным ученым гражданство в упрощенном порядке

В 2019 году в Россию приехало 815 иностранных исследователей, в 2021 году – 678
Анна Нараева
Более половины зарубежных исследователей, приехавших в Россию за последние три года, прибыли из стран СНГ, Китая, Германии, Индии и США / Getty Images

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который в случае принятия даст возможность иностранным ученым в упрощенном порядке получать российское гражданство. Авторами документа выступили Ксения Горячева, Максим Гулин и Олег Леонов (все из фракции «Новые люди»). Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 14 закона «О гражданстве РФ» и в ст. 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ».

В соответствии с поправками претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке смогут научные работники, занимающиеся научной или научно-технической деятельностью, заключившие договор с российской научной или образовательной организацией на срок не менее года. Также иностранным ученым и их семьям при соблюдении этих условий предлагается выдавать рабочую визу на льготных условиях: сроком не менее чем на три года с даты въезда. Вопрос о выдаче рабочих виз для ученых должен рассматриваться не более пяти рабочих дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных