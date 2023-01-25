Депутаты предложили давать иностранным ученым гражданство в упрощенном порядке

В соответствии с поправками претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке смогут научные работники, занимающиеся научной или научно-технической деятельностью, заключившие договор с российской научной или образовательной организацией на срок не менее года. Также иностранным ученым и их семьям при соблюдении этих условий предлагается выдавать рабочую визу на льготных условиях: сроком не менее чем на три года с даты въезда. Вопрос о выдаче рабочих виз для ученых должен рассматриваться не более пяти рабочих дней.