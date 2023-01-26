Президент своим указом документально оформил культурный суверенитет России

Новым указом Путин убрал из документа 2014 г. пункт, согласно которому для достижения целей и задач государственной культурной политики потребуется не менее 15–20 лет, в течение которых сформируется новое поколение. Оценка хода и результатов реализации госполитики в сфере культуры должно быть описано в ежегодном докладе о состоянии культуры, которое правительство представляет Госдуме и Совету Федерации, в докладе секретаря Совбеза президенту о состоянии нацбезопасности и др.