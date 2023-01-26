Президент своим указом документально оформил культурный суверенитет России

Президент своим указом документально оформил культурный суверенитет РоссииОна теперь не считается страной, которая «объединяет Восток и Запад»
В основах государственной культурной политики появилось понятие «культурного суверенитета». Поправки в собственный указ от декабря 2014 г. 25 января внес президент Владимир Путин. «Культурный суверенитет» – это совокупность социально-культурных факторов, позволяющих «избегать зависимости от внешнего влияния, быть защищенным от деструктивного идеологического и информационного воздействия» и придерживаться традиционных «духовно-нравственных ценностей».
Без запада и востока
Из введения в основы госполитики в сфере культуры убрали положение, согласно которому «в силу своего географического положения, многонациональности, многоконфессиональности Россия развивалась и развивается как страна, объединяющая два мира – Восток и Запад». Вместо этого обозначено, что исторический путь России определил ее культурное своеобразие, особенности национального менталитета, ценностные основы жизни многонационального и многоконфессионального российского общества.
Основой гражданской идентичности является система «российских духовно-нравственных ценностей», которые объединяют культуру народов России, говорится в тексте. Гражданин же, согласно документу, теперь не только нравственный, ответственный и самостоятельно мыслящий, но и разделяющий «традиционные духовно-нравственные ценности».
Также из основ государственной культурной политики исчезла задача экономической и социальной модернизации России. Теперь в документе поставлена задача сбережения народа России, «сохранение фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества» и т. д. Появилось в стратегическом документе и упоминание «недружественных государств», которые наряду с иностранными НКО, экстремистами и др. ведут подрывную деятельность – в том числе против традиционных ценностей.
Теперь же к принципам госполитики в сфере культуры добавились создание условий для воспитания детей на основе традиционных ценностей, защита «традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины», приоритетная господдержка культурной деятельности, направленной на сохранение традиционных ценностей, исторической памяти и защиту исторической правды. Российское культурное наследие, судя по этому документу, также должно использоваться для «духовно-нравственного» воспитания граждан.
Культурный госзаказ
Вместо использования «эталонного русского литературного языка» в публичном пространстве и СМИ теперь прописана защита и поддержка русского языка, соблюдение норм литературного языка, недопущение нецензурной лексики и «противодействие излишнему использованию иностранной лексики». Появилось в основах и слово «пропаганда» – пропагандировать нужно литературу, чтение и культурное просвещение за счет привлечения к этой деятельности писателей.
В основах государственной культурной политики теперь упоминается госзаказ на создание произведений литературы и искусства, а также продукции СМИ, которые направлены на сохранение традиционных ценностей. Будет обязателен и контроль за исполнением госзаказа.
К задачам культурной госполитики отнесена поддержка кинематографии в части производства и проката национальных фильмов, направленных на нравственное и гражданско-патриотическое развитие. В ноябре 2022 г. Минкульт уже определил приоритетные темы господдержки кинопроизводства на 2023 г., среди которых культура России, семья и дети, историческое кино, популяризация службы в Вооруженных силах, «неоколониальная политика стран англосаксонского мира» и т. д.
Обеспечение и реализация госполитики в сфере культуры будет осуществляться при участии Фонда президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Российского фонда культуры, Фонда гуманитарных проектов, фонда «Моя история» и «Института развития интернета».
Ускоренное просвещение
Новым указом Путин убрал из документа 2014 г. пункт, согласно которому для достижения целей и задач государственной культурной политики потребуется не менее 15–20 лет, в течение которых сформируется новое поколение. Оценка хода и результатов реализации госполитики в сфере культуры должно быть описано в ежегодном докладе о состоянии культуры, которое правительство представляет Госдуме и Совету Федерации, в докладе секретаря Совбеза президенту о состоянии нацбезопасности и др.
В какой-то части реализации указа потребуется законодательное обеспечение, где-то оно уже есть, говорит председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Она пообещала в ближайшее время вернуться к своим инициативам по формированию национально-ориентированной культурной среды: «Это и есть противодействие излишнему использованию иностранной лексики, упомянутому среди задач государственной культурной политики».
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия») говорит, что многие инициативы уже реализованы: «Ненормативная лексика запрещена в информационном пространстве и т. д.». Правда, она переживает, что нет административного наказания за неисполнение закона, в том числе в отношении должностных лиц.
Любое государство поддерживает базовые идеологические основы, которые обеспечивают его существование, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «В разных странах есть разные меры: где-то есть квоты на фильмы, которые делают национальные производители, где-то субсидируются книжные издательства. По сути, в указе закрепляется то, что и так уже существует на практике».
По мнению Костина, «в условиях внешнего давления культурная матрица используется, чтобы решать политические задачи». И в условиях жесткого противостояния используются в том числе идеологические инструменты, добавляет он. При этом эта сфера должна быть гибкой, поскольку она быстро меняется, появляются новые технологии и способы работы с мировоззрением и общественной рефлексией, говорит Костин.