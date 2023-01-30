Отношение граждан к социальной ответственности бизнеса изменилось

Отношение граждан к социальной ответственности бизнеса изменилосьНа нем сказались санкции, кризис и смена поколений
В обществе растет запрос на получение социальной поддержки от бизнеса и признание им своей ответственности перед гражданами, говорится в исследовании Центра социального проектирования «Платформа». Эти ожидания усиливаются на фоне состояния экономики и снижения потребительского спроса.
Исследование проводилось в ноябре – декабре 2022 г. методами онлайн-опроса (1000 респондентов – представители населения России в целом, 300 – из социально уязвимой категории) и фокус-групп в очном формате, в которых приняли участие люди разного возраста и социально-экономического статуса из шести городов России: Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Ярославля, Королева, Дзержинска.
65% респондентов отметили снижение своего уровня жизни в 2022 г. В таких условиях актуализируется запрос на социальную ответственность бизнеса, отмечают авторы исследования. При этом заметно изменение его структуры: на верхние позиции выходят базовые потребности и помощь уязвимым категориям. Продуктовую помощь малоимущим со стороны коммерческих компаний хотел бы видеть 31% опрошенных, поддержку социальных учреждений – 28%. 45% считают, что бизнес в первую очередь должен вкладываться в здравоохранение.
В 2023 г. негативная динамика может сохраниться, что потребует использования дополнительных инструментов балансировки социальной политики, говорится в отчете ЦСП «Платформа». Для 80% респондентов основная причина ухудшения положения – рост цен. Косвенным показателем выступает тот факт, что значительная доля (31%) респондентов тратит на продовольствие более половины своих доходов.
В сравнении с концом 2021 г. существенно выросло, по мнению респондентов, признание бизнесом ценности ответственности перед обществом – так считают 46% опрошенных, в обратном уверены 45%. За год позитивный показатель при этом вырос на 22% – главным образом за счет сокращения группы затруднившихся с ответами в 2021 г.
Растущие ожидания инвестиций от бизнеса во многом обусловлены позитивным представлением молодежи (59%) о вовлеченности компаний в социальные проблемы. Люди в возрасте от 18 до 34 лет по большинству показателей могут считаться ядром группы поддержки бизнеса, отмечается в исследовании «Платформы». Старшее поколение более скептично относится к социальной роли коммерческого сектора и чаще демонстрирует недоверие.
Бизнес начинают воспринимать как интегрированную часть общества, считает гендиректор ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов. «Ранее в большей степени он воспринимался как что-то автономное, корпоративный остров, может быть, привлекательный с точки зрения рынка труда. Сейчас же сошлось несколько трендов, которые вместе дали какой-то прогресс в отношении к бизнесу», – говорит он. Молодежь не видит в бизнесе антагониста – например, по причине «несправедливой приватизации», как пожилые люди. Для этого «достаточно много» сделали и крупные компании, считает Фирсов.
Определенную роль сыграли и западные санкции. «Возник синдром «мы все в одной лодке», бизнес тоже пострадал. И при этом людей не бросил, не было резких сокращений, рынок труда не сжался», – объясняет эксперт. Он уверен, что у компаний появилось «хорошее окно возможностей», чтобы укрепить и зафиксировать этот «репутационный профит».
В рамках исследования были выделены ресурсные центры, которые, по мнению граждан, могут оказать поддержку в ситуации кризиса. Респондентам предлагалось расставить в порядке убывания то, на что они могут надеяться: «только на себя и свою семью», «на федеральную власть», «на общественные структуры», «на бизнес». В результате бизнес оказался на последней из четырех позиций. Больше всего в кризис люди склонны рассчитывать на себя и свою семью, считают авторы исследования.
«Нарушение нормальности, связанное с кризисом последних лет, актуализирует необходимость компенсации не только экономических, но и социальных и психологических дефицитов», – отмечает руководитель группы проектов ЦСП «Платформа» Григорий Аркин.
Социолог Денис Волков не уверен, что в отношении к бизнесу как социальному инвестору есть «фундаментальные сдвиги», но если они и есть, то объяснить их можно потребностью россиян в поддержке. Но при этом люди традиционно ждут ее от государства. Эксперт также допускает, что результаты исследования говорят о потребности в финансовой помощи любого рода для большинства граждан. Изменения в восприятии респондентов возможны и на фоне консолидации [населения], которая наблюдалась в 2022 г. и наблюдается до сих пор.
«Я бы сказал, что отношение к бизнесу, особенно к среднему и небольшому, вообще положительное. Человеку легко себя представить на месте бизнесмена средней руки. Относительно крупного бизнеса я был бы осторожен в оценках. Он по-прежнему, мне кажется, воспринимается как нечто нечестное и высокодоходное», – сказал Волков «Ведомостям».
Люди всегда верили в бизнес, просто выражали это разными способами, считает директор по развитию «ВЦИОМ-Консалтинга» Даниил Ермолаев. Сформированный еще в 1990-е гг. стереотип о том, что крупные компании зарабатывают «золотые горы» и могут позволить себе все что угодно, выработал у общества определенные ожидания: бизнес должен вкладываться в повышение качества жизни в регионах присутствия, должен не только платить налоги, но реализовывать социальные проекты и др.
Согласно опросам ВЦИОМа, такой позиции в июне 2022 г. придерживались 65% жителей России. И эти ожидания особенно ярко проявляются в периоды кризисов и турбулентности, заявил Ермолаев «Ведомостям».
Он также отмечает роль санкций, вводимых против российских компаний, в восприятии бизнеса. Под влиянием сообщений в СМИ в общественном сознании начал формироваться образ «предпринимателя-борца», который под напором внешних обстоятельств чувствует свою ответственность перед обществом и помогает ему. Потребуются время и качественная коммуникационная работа, чтобы он закрепился в головах у россиян, но начало положено, говорит эксперт.
Население предъявляет к государству и к бизнесу разные запросы и по-разному оценивает эффективность работы, поэтому уровень доверия к ним нельзя сравнивать, считает Ермолаев. Если от бизнеса люди ждут реализации проектов, в основе которых лежит финансовая составляющая, то запрос к государству шире. Оно должно не только обеспечить устойчивость экономики, но и выполнить социальный контракт с гражданином, выполнить свою защитную функцию и cформировать почву для долгосрочного развития, говорит эксперт.