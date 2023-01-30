Отношение граждан к социальной ответственности бизнеса изменилось

Социолог Денис Волков не уверен, что в отношении к бизнесу как социальному инвестору есть «фундаментальные сдвиги», но если они и есть, то объяснить их можно потребностью россиян в поддержке. Но при этом люди традиционно ждут ее от государства. Эксперт также допускает, что результаты исследования говорят о потребности в финансовой помощи любого рода для большинства граждан. Изменения в восприятии респондентов возможны и на фоне консолидации [населения], которая наблюдалась в 2022 г. и наблюдается до сих пор.