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Больше половины гражданских врачей не умеют оказывать военно-полевую помощь

Только у трети медиков военно-учетная специальность соответствует полученному медицинскому образованию
Егор Губернаторов
Гражданские врачи не готовы оказывать помощь в фронтовых условиях / Андрей Гордеев / Ведомости

Не все гражданские врачи готовы к оказанию помощи при боевых действиях, так считают 54% опрошенных врачей-специалистов, чуть больше трети (38%) полагают, что медики способны оказать такую помощь только при прохождении курсов специализированной подготовки, и только 7% твердо уверены, что полученное медицинское образование позволяет оказывать помощь в любых условиях. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного платформой системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». В исследовании приняли участие 2034 врача-специалиста, опрос проводился с 13 по 18 января 2023 г. Военная кафедра в вузе была у 58% опрошенных, у оставшихся 42% ее не было.

Только чуть больше трети медиков (38,5%) подтвердили, что их воинская должность и военно-учетная специальность соответствуют полученному медицинскому образованию. Аналогичное число врачей-специалистов (36%) ответили, что им была присвоена специальность среднего или младшего медперсонала, еще 8% рассказали, что им была присвоена специальность, не связанная с медициной, 18% затруднились ответить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных