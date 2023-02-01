Больше половины гражданских врачей не умеют оказывать военно-полевую помощь

Не все гражданские врачи готовы к оказанию помощи при боевых действиях, так считают 54% опрошенных врачей-специалистов, чуть больше трети (38%) полагают, что медики способны оказать такую помощь только при прохождении курсов специализированной подготовки, и только 7% твердо уверены, что полученное медицинское образование позволяет оказывать помощь в любых условиях. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного платформой системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». В исследовании приняли участие 2034 врача-специалиста, опрос проводился с 13 по 18 января 2023 г. Военная кафедра в вузе была у 58% опрошенных, у оставшихся 42% ее не было.