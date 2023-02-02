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АНО «Цифровая экономика» проверила эффективность образовательных программ

В организации предлагают работодателям участвовать в оценке эффективности учебных заведений
Анастасия Майер
Freepik

Около 30–40% проанализированных АНО «Цифровая экономика» образовательных программ пришлось отправить на доработку, об этом сообщила журналистам директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО Юлия Горячкина. «Мы собрали бизнес-экспертное сообщество, в рамках проекта по контролю качества образования, в рамках цифровых кафедр проверили 511 программ от 114 вузов», – отметила она.

По словам Горячкиной, в проект вошли 60 экспертов от бизнес-отрасли. Она заявила, что и работодатели должны участвовать в оценке эффективности вузов, потому что профессорско-преподавательского состава и мер государства не хватает для усиления качества подготовки специалистов. При этом, отметила она, у университетов и бизнеса есть взаимные претензии друг к другу: первые не понимают жалобы делового сообщества, которое, в свою очередь, обвиняет вузы в подготовке некачественных кадров.

Горячкина указывает на то, что участие работодателя в процессе обучения – это тот критерий, по которому необходимо оценивать вузы или гарантировать качество образования. Она напомнила, что президент Владимир Путин в рамках конференции AI Journey в ноябре 2022 г. дал поручение Альянсу искусственного интеллекта сформировать рейтинг по качеству образования в вузах. «Наш опыт взаимодействия с бизнес-экспертным сообществом говорит нам о том, что Алтайский государственный университет (АлтГУ) делает программы не хуже МИФИ, а иногда ключевые вузы столицы борются с региональными вузами по образовательным программам», – заключила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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