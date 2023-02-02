АНО «Цифровая экономика» проверила эффективность образовательных программ

Горячкина указывает на то, что участие работодателя в процессе обучения – это тот критерий, по которому необходимо оценивать вузы или гарантировать качество образования. Она напомнила, что президент Владимир Путин в рамках конференции AI Journey в ноябре 2022 г. дал поручение Альянсу искусственного интеллекта сформировать рейтинг по качеству образования в вузах. «Наш опыт взаимодействия с бизнес-экспертным сообществом говорит нам о том, что Алтайский государственный университет (АлтГУ) делает программы не хуже МИФИ, а иногда ключевые вузы столицы борются с региональными вузами по образовательным программам», – заключила она.