АНО «Цифровая экономика» проверила эффективность образовательных программ

АНО «Цифровая экономика» проверила эффективность образовательных программВ организации предлагают работодателям участвовать в оценке эффективности учебных заведений
Около 30–40% проанализированных АНО «Цифровая экономика» образовательных программ пришлось отправить на доработку, об этом сообщила журналистам директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО Юлия Горячкина. «Мы собрали бизнес-экспертное сообщество, в рамках проекта по контролю качества образования, в рамках цифровых кафедр проверили 511 программ от 114 вузов», – отметила она.
По словам Горячкиной, в проект вошли 60 экспертов от бизнес-отрасли. Она заявила, что и работодатели должны участвовать в оценке эффективности вузов, потому что профессорско-преподавательского состава и мер государства не хватает для усиления качества подготовки специалистов. При этом, отметила она, у университетов и бизнеса есть взаимные претензии друг к другу: первые не понимают жалобы делового сообщества, которое, в свою очередь, обвиняет вузы в подготовке некачественных кадров.
Горячкина указывает на то, что участие работодателя в процессе обучения – это тот критерий, по которому необходимо оценивать вузы или гарантировать качество образования. Она напомнила, что президент Владимир Путин в рамках конференции AI Journey в ноябре 2022 г. дал поручение Альянсу искусственного интеллекта сформировать рейтинг по качеству образования в вузах. «Наш опыт взаимодействия с бизнес-экспертным сообществом говорит нам о том, что Алтайский государственный университет (АлтГУ) делает программы не хуже МИФИ, а иногда ключевые вузы столицы борются с региональными вузами по образовательным программам», – заключила она.