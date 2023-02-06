Коллекторы требуют 1 рубль с главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Нилова

Коллекторы требуют 1 рубль с главы комитета Госдумы по труду и соцполитике НиловаЗа высказывания о возможном вреде представителей этой профессии они подали на депутата в суд
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Центра развития коллекторства (ЦРК) к главе думского комитета по труду Ярославу Нилову (ЛДПР) о защите чести, достоинства и деловой репутации. С исковым заявлением обратился генеральный директор ООО «ЦРК» митрий Жданухин, он требует взыскать с Нилова 1 руб. в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, следует из материалов иска (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Дата предварительного заседания пока не назначена.
Поводом для обращения стало высказывание Нилова в эфире радиостанции «Москва FM», в котором они участвовали вместе с Жданухиным. «Абсолютное большинство коллекторов нарушает действующее законодательство, ведя свою деятельность», – заявил депутат.
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