Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Коллекторы требуют 1 рубль с главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Нилова

За высказывания о возможном вреде представителей этой профессии они подали на депутата в суд
Яна Суринская
Борьба Ярослава Нилова (на фото) с коллекторами довела его до суда / Максим Стулов / Ведомости

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Центра развития коллекторства (ЦРК) к главе думского комитета по труду Ярославу Нилову (ЛДПР) о защите чести, достоинства и деловой репутации. С исковым заявлением обратился генеральный директор ООО «ЦРК» митрий Жданухин, он требует взыскать с Нилова 1 руб. в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, следует из материалов иска (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Дата предварительного заседания пока не назначена.

Поводом для обращения стало высказывание Нилова в эфире радиостанции «Москва FM», в котором они участвовали вместе с Жданухиным. «Абсолютное большинство коллекторов нарушает действующее законодательство, ведя свою деятельность», – заявил депутат.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных