Коллекторы требуют 1 рубль с главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Нилова

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Центра развития коллекторства (ЦРК) к главе думского комитета по труду Ярославу Нилову (ЛДПР) о защите чести, достоинства и деловой репутации. С исковым заявлением обратился генеральный директор ООО «ЦРК» митрий Жданухин, он требует взыскать с Нилова 1 руб. в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, следует из материалов иска (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Дата предварительного заседания пока не назначена.