Минкультуры придумало процедуру постановки на учет объектов культурного наследия

Минкультуры придумало процедуру постановки на учет объектов культурного наследияПока нет полной информации о том, что было утрачено из-за боевых действий
Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила разработанный Министерством культуры законопроект, который регулирует учет объектов культурного наследия, музейных и библиотечных фондов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России в сентябре 2022 г. О подготовке этого документа «Ведомостям» накануне рассказали источники, близкие к кабмину, его скорое рассмотрение подтвердила и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).
Согласно документу (есть в распоряжении «Ведомостей»), до 1 января 2026 г. Белый дом по представлению Росохранкультуры по согласованию с высшими исполнительными органами власти новых территорий должен принять решение об отнесении объектов культурного наследия, находящихся на территориях, к объектам культурного наследия федерального значения. Объекты регионального или местного значения будут принимать региональные власти. При этом в отношении этих объектов не будет проводиться государственная историко-культурная экспертиза.