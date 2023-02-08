Минкультуры придумало процедуру постановки на учет объектов культурного наследия

Согласно документу (есть в распоряжении «Ведомостей»), до 1 января 2026 г. Белый дом по представлению Росохранкультуры по согласованию с высшими исполнительными органами власти новых территорий должен принять решение об отнесении объектов культурного наследия, находящихся на территориях, к объектам культурного наследия федерального значения. Объекты регионального или местного значения будут принимать региональные власти. При этом в отношении этих объектов не будет проводиться государственная историко-культурная экспертиза.