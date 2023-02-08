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Минкультуры придумало процедуру постановки на учет объектов культурного наследия

Пока нет полной информации о том, что было утрачено из-за боевых действий
Анна Нараева Яна Суринская
Некоторые данные об объектах культурного наследия присутствуют не в полной мере / Александр Рюмин / ТАСС

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила разработанный Министерством культуры законопроект, который регулирует учет объектов культурного наследия, музейных и библиотечных фондов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, присоединенных к России в сентябре 2022 г. О подготовке этого документа «Ведомостям» накануне рассказали источники, близкие к кабмину, его скорое рассмотрение подтвердила и председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

Согласно документу (есть в распоряжении «Ведомостей»), до 1 января 2026 г. Белый дом по представлению Росохранкультуры по согласованию с высшими исполнительными органами власти новых территорий должен принять решение об отнесении объектов культурного наследия, находящихся на территориях, к объектам культурного наследия федерального значения. Объекты регионального или местного значения будут принимать региональные власти. При этом в отношении этих объектов не будет проводиться государственная историко-культурная экспертиза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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