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44% исследователей в России меньше 39 лет

Руководители научных организаций говорят о медленном кадровом обновлении
Егор Губернаторов
Общее число молодых ученых возросло на 14% в сравнении с 2010 г. / Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

59% от всех принятых на должности исследователей (39 100 человек) в 2021 г. в организации, занимающиеся исследованиями и разработками, составили молодые ученые до 39 лет. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), с которым ознакомились «Ведомости».

Общее число молодых ученых возросло на 14% в сравнении с 2010 г. и достигло 149 400 человек в 2021 г., что составляет 44% от всей численности исследователей в России. В 2021 г. в различные организации, занятые исследованиями, было принято 22 932 человека, что на 2110 больше, чем в 2020 г. Больше всего молодых ученых (9165) в группе 30–39 лет, на втором месте возрастная группа до 25 лет (8685).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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