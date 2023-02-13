44% исследователей в России меньше 39 лет

Общее число молодых ученых возросло на 14% в сравнении с 2010 г. и достигло 149 400 человек в 2021 г., что составляет 44% от всей численности исследователей в России. В 2021 г. в различные организации, занятые исследованиями, было принято 22 932 человека, что на 2110 больше, чем в 2020 г. Больше всего молодых ученых (9165) в группе 30–39 лет, на втором месте возрастная группа до 25 лет (8685).