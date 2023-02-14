Все больше россиян занимаются спортом или физкультурой

В 2022 г. 49% опрошенных регулярно занимались каким-либо видом физкультуры или спорта — это на 5 % больше, чем в 2019 г. В 2021 г. 31% опрошенных в возрасте 18 лет и старше занимались спортом три раза в неделю и чаще, 18% – от одного до двух раз в неделю, 14% – раз в неделю и реже. Среди факторов распространения массового спорта в исследовании указываются культурные изменения, госпрограммы и развитие инфраструктуры (городских объектов и пространств, клубов, секций, онлайн-форматов), а также пандемия COVID-19, затронувшая «все аспекты повседневной жизни человека».