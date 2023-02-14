Все больше россиян занимаются спортом или физкультурой

Все больше россиян занимаются спортом или физкультурой74% из них практикуют самостоятельные тренировки
Вовлеченность населения России в спорт и физкультуру растет, а главным трендом последних лет стали самостоятельные тренировки, следует из исследования, проведенного ЦСП «Платформа» совместно с Министерством спорта РФ. Наиболее популярные виды занятий – ходьба или бег (практикуют 24% занимающихся спортом), плавание (16%), фитнес (14%), ЛФК, оздоровительная гимнастика (11%), тяжелая атлетика (11%), командные игры (13%).
Популярность видов спорта определяется инфраструктурной доступностью, простотой вхождения в тренировочный процесс и привлекательным образом, определяемым массовой культурой, отмечается в исследовании. Оно основано на телефонных опросах населения, проводившихся в течение 2018-2022 гг. (выборка разных волн составила от 1200 до 3000 респондентов), фокус-групп, интервью с лидерами и участниками спортивных сообществ и экспертов спортивной индустрии.
В 2022 г. 49% опрошенных регулярно занимались каким-либо видом физкультуры или спорта — это на 5 % больше, чем в 2019 г. В 2021 г. 31% опрошенных в возрасте 18 лет и старше занимались спортом три раза в неделю и чаще, 18% – от одного до двух раз в неделю, 14% – раз в неделю и реже. Среди факторов распространения массового спорта в исследовании указываются культурные изменения, госпрограммы и развитие инфраструктуры (городских объектов и пространств, клубов, секций, онлайн-форматов), а также пандемия COVID-19, затронувшая «все аспекты повседневной жизни человека».
29% занимающихся в 2022 г. стали тренироваться чаще и интенсивнее, 15% – реже. Среди основных причин сокращения активности – дефицит времени, сокращение доходов, стресс. Среди мотивов увеличения активности – появление лишнего веса, появление свободного времени и стресс.
Ключевым трендом последних лет стала популярность самостоятельных тренировок (74% занимающихся спортом делают это самостоятельно), уличных (40%) и домашних (48%) занятий. Это задает долгосрочный запрос на развитие фитнес-приложений, онлайн индивидуальных и групповых форматов, на адаптированную городскую среду для занятий спортом, сообщила «Ведомостям» директор по развитию исследовательского направления ЦСП «Платформа» Мария Макушева.
В исследовании обращается внимание на потенциал для увеличения доли занимающихся любительским спортом. Половина тех, кто не вовлечен в спорт, хотели бы добавить активности в свою жизнь. При этом отдельные группы населения охвачены мало, вовлеченность снижается с возрастом и самооценкой здоровья. Ключевые группы для вовлечения в специально организованную физическую активность — 35–59-летние и люди старших возрастных групп, указывают исследователи. Кроме этого, есть трудности с участием взрослого населения в спортивной жизни в сельской местности, малых и средних городах.
Основные причины, по которым взрослое население не практикует спортивные занятия, связаны с занятостью и дефицитом времени (34% не занимающихся спортом), слабым здоровьем (24%), слишком зрелым, по самооценке опрошенных, возрастом (20%), отсутствием сил на тренировки после работы (18%) и тем, что опрошенные описывают как «лень», «отсутствие собранности» (16%). «Часть данных барьеров связана с установками, негативным опытом, неосведомленностью о доступных возможностях для занятий. Часть – с дефицитом удобной и доступной (финансово, логистически) инфраструктуры для спорта», – говорится в исследовании.
Макушева отмечает, что развивается феномен «продвинутого любителя» – человека, не занимающегося спортом профессионально, но достигшего значимого прогресса и ставящего целью улучшение спортивных результатов, например, получение значка кандидата в мастера спорта и участие в соревнованиях, марафонах. «Они формируют запрос для растущей индустрии клубов, курсов подготовки, организации соревнований. Роль продвинутых любителей в популяризации спорта среди населения связана с тем, что они часто выступают как трендсеттеры, вдохновляя остальных», – говорит она.
Отдельно освещается тема мотивации в любительском спорте и физкультуре. «Выживаемость» новичков в спорте невысока – люди много раз начинают и прекращают тренировки. 84% тех, кто не занимается, ранее имели регулярные тренировки (в том числе 53% – только в детстве, 32% – во взрослом возрасте).
Занятия спортом – вопрос не индивидуальной «силы воли» или «лени», а «культуры и среды», подчеркивает Макушева. По ее словам, число любителей спорта в последние годы растет благодаря влиянию массовой культуры, изменению ролевых моделей, развитию фитнес-индустрии и программам развития городской среды. «Не стоит забывать и о развитии социальных сетей, которые дают мультипликативный эффект от занятий – обычный любитель открывает для себя возможность быть спортсменом», – говорит эксперт. В такой ситуации большое влияние на мотивацию могут оказывать коммуникационные кампании, в том числе с участием звездных непрофессиональных спортсменов, добившихся значимых результатов.
Один из ключевых факторов, влияющих на развитие любительского спорта, – инфраструктура. Исследователи обращают внимание на дефицит клубов и секций шаговой доступности для занятых людей среднего возраста, семейных форматов занятий, адаптированных и доступных программ для людей зрелого возраста, городской среды для занятий спортом – от дворовых площадок до беговых и велодорожек, квалифицированных консультаций и тренеров.
Среди тех, кто живет в среде, адаптированной для спорта, и часто видит других любителей, вовлеченность в тренировки выше. «Развитие городской среды способствует росту вовлеченности в спорт. При этом крупные объекты (стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы) влияют меньше, чем развитие сети небольших клубов шаговой доступности, оборудованных площадок, парковых зон, беговых и велодорожек», – отмечается в исследовании.
Помимо инфраструктуры большое влияние на занятия спортом оказывают семейный опыт, среда и горизонтальные связи, корпоративные занятия или поощрение на работе тех, кто занимается спортом. Также фактором, влияющим на мотивацию, оказался общедоступный спортивный контент на ТВ и в газетах (31% занимающихся спортом, в основном в возрасте 55 лет и старше), на интернет-ресурсах и в соцсетях (27% и 22%), знакомые (27%), которые также чаще всего получают информацию из популярных сетевых ресурсов.