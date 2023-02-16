В Госдуме предложили установить целевые квоты для учащихся с новых территорий

В Госдуме предложили установить целевые квоты для учащихся с новых территорийОпрошенные «Ведомостями» эксперты не согласились с целесообразностью предложения
Одним из способов привлечь квалифицированные кадры для развития новых регионов могла бы стать программа по установлению дополнительных квот приема на целевое обучение в вузах для абитуриентов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, следует из обращения первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к председателю правительства Михаилу Мишустину, которое есть у «Ведомостей». В документе сказано, что такая программа могла бы быть реализована под эгидой правительства. В аппарате правительства «Ведомостям» подтвердили поступление обращения.
По мнению Лантратовой, обеспечение новых регионов гражданами, которые «в наибольшей степени заинтересованы в восстановлении малой родины», станет стимулом экономического развития этих регионов. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобрнауки.
Целевое обучение оплачивается работодателем, вместе с этим российское законодательство не обязывает студента работать конкретно в той организации, которая обучение оплачивала, поэтому инициатива не обеспечит лояльности регионам, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Также, по его словам, на новых территориях сегодня нет иных организаций, кроме госслужб, которые способны бы были оплатить обучение местных абитуриентов. «Целесообразнее сделать все места в вузах на этой территории бюджетными. За учебу не платят родители, поэтому будут сохранены средства на проживание и снято бремя расходов семьи. Это также будет способствовать снижению безработицы», – считает эксперт.
Целевое обучение может стать инструментом для минимизации оттока потенциальных кадров только при наличии запаса времени, тогда как новым регионам кадры и рабочая сила нужны уже сейчас, поясняет директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Он также обращает внимание на то, что в новых регионах дефицит как работодателей, так и рабочих мест. По его мнению, эффективнее продолжать работать в рамках 10%-ной квоты для детей участников СВО на поступление в вузы России.
Кандидат экономических наук, бывший доцент кафедры Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака соглашается, что экономическая отдача от предложенной инициативы депутата Лантратовой может произойти через 5-10 лет. По его мнению, любое административное регулирование рынка образования ведет к риску ухудшения качества образования.
В приемную кампанию 2022 г. вузы, в соответствии с указом президента Владимира Путина, устанавливали специальные 10%-ные квоты от общего числа бюджетных мест для приема на программы бакалавриата и магистратуры для абитуриентов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. При этом дети раненых и погибших могли поступать в вуз без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных направлений. Как сообщали СМИ после окончания приемной кампании, в ведущих вузах, в том числе в НИУ ВШЭ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, места по таким квотам оказались практически не заполненными. Таким образом, они передавали нереализованные места в общий набор – для поступающих по результатам ЕГЭ.
В конце декабря 2022 г. Путин подписал аналогичный закон о 10%-ной квоте. С 2023 г., согласно закону, кроме детей военнослужащих, получивших ранения и увечья, в рамках квотирования в университеты могут поступить также Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества.