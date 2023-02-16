В Госдуме предложили установить целевые квоты для учащихся с новых территорий

В приемную кампанию 2022 г. вузы, в соответствии с указом президента Владимира Путина, устанавливали специальные 10%-ные квоты от общего числа бюджетных мест для приема на программы бакалавриата и магистратуры для абитуриентов, чьи родители принимают участие в специальной военной операции. При этом дети раненых и погибших могли поступать в вуз без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных направлений. Как сообщали СМИ после окончания приемной кампании, в ведущих вузах, в том числе в НИУ ВШЭ, МФТИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, места по таким квотам оказались практически не заполненными. Таким образом, они передавали нереализованные места в общий набор – для поступающих по результатам ЕГЭ.