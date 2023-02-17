Российские университеты не успели перейти на отечественное ПО

Российские университеты не успели перейти на отечественное ПОМинобрнауки переносит работу на технологическую платформу «Гостех»
До начала спецоперации на Украине около 80% всех лицензий на программное обеспечение (ПО) в российских вузах были иностранными. Об этом заявила замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова на V Международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». «Когда кончились лицензии или [лицензии] были отозваны, встала проблема: а что дальше-то делать? Как существовать?» – пожаловалась замминистра.
Каков процент иностранного ПО в вузах сейчас, Кирьянова не уточнила. По ее словам, отечественное ПО появилось, но решает поставленные задачи «очень узко». По мнению Кирьяновой, «венцом творения» станет реестр программных решений, доступных вузам. Минобрнауки уже обсуждает с российскими IT-компаниями такую международную практику, как академические лицензии. «К сожалению, наш российский IT-бизнес не всегда понимает, что для академии, для учебных нужд нужны лицензии если не совсем бесплатные, то с очень характерной скидкой», – сетует она.