Российские университеты не успели перейти на отечественное ПО

Каков процент иностранного ПО в вузах сейчас, Кирьянова не уточнила. По ее словам, отечественное ПО появилось, но решает поставленные задачи «очень узко». По мнению Кирьяновой, «венцом творения» станет реестр программных решений, доступных вузам. Минобрнауки уже обсуждает с российскими IT-компаниями такую международную практику, как академические лицензии. «К сожалению, наш российский IT-бизнес не всегда понимает, что для академии, для учебных нужд нужны лицензии если не совсем бесплатные, то с очень характерной скидкой», – сетует она.