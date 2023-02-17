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Российские университеты не успели перейти на отечественное ПО

Минобрнауки переносит работу на технологическую платформу «Гостех»
Анастасия Майер Екатерина Кинякина Екатерина Гробман
Полностью отказаться от зарубежных программ невозможно, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из вузов / Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

До начала спецоперации на Украине около 80% всех лицензий на программное обеспечение (ПО) в российских вузах были иностранными. Об этом заявила замминистра науки и высшего образования Дарья Кирьянова на V Международном научном форуме «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». «Когда кончились лицензии или [лицензии] были отозваны, встала проблема: а что дальше-то делать? Как существовать?» – пожаловалась замминистра.

Каков процент иностранного ПО в вузах сейчас, Кирьянова не уточнила. По ее словам, отечественное ПО появилось, но решает поставленные задачи «очень узко». По мнению Кирьяновой, «венцом творения» станет реестр программных решений, доступных вузам. Минобрнауки уже обсуждает с российскими IT-компаниями такую международную практику, как академические лицензии. «К сожалению, наш российский IT-бизнес не всегда понимает, что для академии, для учебных нужд нужны лицензии если не совсем бесплатные, то с очень характерной скидкой», – сетует она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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