Конституционный суд указал на право лизингодателя оспорить арест имущества по делу клиентов

ООО «РЕСО-лизинг» в 2015–2016 гг. купило партию автомобилей и по договорам финансовой аренды передала во временное пользование казанской компании ООО «Аренда-торг». У казанской компании не получалось надлежаще исполнять обязательства по оплате, и в феврале 2017 г. «РЕСО-лизинг» расторг с ними договор, потребовав вернуть автомобили и погасить задолженность.