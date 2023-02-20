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Конституционный суд указал на право лизингодателя оспорить арест имущества по делу клиентов

В таком случае он должен доказать свое право владения им
Яна Суринская
В данном же случае, посчитал КС, фактические обстоятельства конкретного дела не относятся к компетенции высшего суда / Ведомости

Конституционный суд (КС) отклонил жалобу компании «РЕСО-лизинг», просившей проверить на соответствие Основному закону ч. 1 и 3 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса («Наложение ареста на имущество»). При этом КС разъяснил особенности применения этих норм закона в случае с арестом имущества, находящегося в лизинге.

ООО «РЕСО-лизинг» в 2015–2016 гг. купило партию автомобилей и по договорам финансовой аренды передала во временное пользование казанской компании ООО «Аренда-торг». У казанской компании не получалось надлежаще исполнять обязательства по оплате, и в феврале 2017 г. «РЕСО-лизинг» расторг с ними договор, потребовав вернуть автомобили и погасить задолженность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных