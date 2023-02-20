Конституционный суд указал на право лизингодателя оспорить арест имущества по делу клиентов

Конституционный суд указал на право лизингодателя оспорить арест имущества по делу клиентовВ таком случае он должен доказать свое право владения им
Конституционный суд (КС) отклонил жалобу компании «РЕСО-лизинг», просившей проверить на соответствие Основному закону ч. 1 и 3 ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса («Наложение ареста на имущество»). При этом КС разъяснил особенности применения этих норм закона в случае с арестом имущества, находящегося в лизинге.
ООО «РЕСО-лизинг» в 2015–2016 гг. купило партию автомобилей и по договорам финансовой аренды передала во временное пользование казанской компании ООО «Аренда-торг». У казанской компании не получалось надлежаще исполнять обязательства по оплате, и в феврале 2017 г. «РЕСО-лизинг» расторг с ними договор, потребовав вернуть автомобили и погасить задолженность.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам