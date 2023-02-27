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Брендам придется стать более русскими

Обновленный закон о языке напрямую не предписывает отказа от иностранных слов
Екатерина Гробман Мария Истомина Александр Тихонов Яна Суринская
Закон об обязательном использовании русского языка не без дискуссий прошел Совет Федерации / Пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил правительственные поправки в закон «О государственном языке РФ». Он не допускает использования для обеспечения общественных нужд слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. В законе есть и положения о нормативных словарях с перечнем слов, которые можно применять при использовании русского как государственного, – соответствующий перечень будет утверждать правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных