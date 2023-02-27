Брендам придется стать более русскими

Совет Федерации одобрил правительственные поправки в закон «О государственном языке РФ». Он не допускает использования для обеспечения общественных нужд слов, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. В законе есть и положения о нормативных словарях с перечнем слов, которые можно применять при использовании русского как государственного, – соответствующий перечень будет утверждать правительство.