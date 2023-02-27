За последний год большинство россиян почти не помогали другим деньгами

За последний год большинство россиян почти не помогали другим деньгамиБлаготворительность граждане предпочитают «неформальную», т. е. в виде милостыни или передачи средств из рук в руки
Почти каждый второй россиянин (46%) в 2022 г. практически ни разу не сделал пожертвования ни в каком виде, треть (35%) делали это редко, 7% – только однажды. А регулярно жертвует деньги в той или иной форме лишь каждый десятый гражданин (12%). Это следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ), которые есть у «Ведомостей».
Только 10% от числа жертвовавших средства делали это с помощью каких-либо организаций, в том числе благотворительных, но чаще всего респонденты говорят, что помогают другим неформально. В частности, каждый второй (48%) подавал милостыню, 32% передавали деньги лично в руки нуждающемуся, а каждый десятый (10%) – через родных и близких. Не пользуются популярностью у россиян методы помощи через интернет (8%) и sms (9%). Регулярно перечисляют средства с зарплаты меньше 1% российских граждан (0,4%).