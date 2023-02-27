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За последний год большинство россиян почти не помогали другим деньгами

Благотворительность граждане предпочитают «неформальную», т. е. в виде милостыни или передачи средств из рук в руки
Егор Губернаторов Анастасия Бойко
Чем лучше материальное положение респондентов, тем выше среди них доля жертвователей / Евгений Разумный / Ведомости

Почти каждый второй россиянин (46%) в 2022 г. практически ни разу не сделал пожертвования ни в каком виде, треть (35%) делали это редко, 7% – только однажды. А регулярно жертвует деньги в той или иной форме лишь каждый десятый гражданин (12%). Это следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ), которые есть у «Ведомостей».

Только 10% от числа жертвовавших средства делали это с помощью каких-либо организаций, в том числе благотворительных, но чаще всего респонденты говорят, что помогают другим неформально. В частности, каждый второй (48%) подавал милостыню, 32% передавали деньги лично в руки нуждающемуся, а каждый десятый (10%) – через родных и близких. Не пользуются популярностью у россиян методы помощи через интернет (8%) и sms (9%). Регулярно перечисляют средства с зарплаты меньше 1% российских граждан (0,4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных