За последний год большинство россиян почти не помогали другим деньгами

Только 10% от числа жертвовавших средства делали это с помощью каких-либо организаций, в том числе благотворительных, но чаще всего респонденты говорят, что помогают другим неформально. В частности, каждый второй (48%) подавал милостыню, 32% передавали деньги лично в руки нуждающемуся, а каждый десятый (10%) – через родных и близких. Не пользуются популярностью у россиян методы помощи через интернет (8%) и sms (9%). Регулярно перечисляют средства с зарплаты меньше 1% российских граждан (0,4%).