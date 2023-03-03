Госдума во втором чтении приняла поправки о доставке пенсий только «Почтой России»По данным «Опоры России», 650 000 пенсионеров получают выплаты через 50 других организаций
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приведет к монополизации рынка доставки пенсий наличными «Почтой России». В случае вступления документа в силу с 1 мая 2023 г. граждане смогут получать пенсию двумя способами: через банк путем зачисления на счет либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения на дому или в кассе «Почты России». Сейчас россиянам доступен еще один вариант получения страховых пенсий – через альтернативных доставщиков.
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которым руководит соавтор инициативы Александр Хинштейн, отклонил все внесенные ко второму чтению поправки. Ст. 4 законопроекта, закрепляющую за «Почтой России» монопольное право доставки пенсий, предлагали исключить парламент Чечни и представитель республики в СФ Мохмад Ахмадов, депутаты Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и Артем Прокофьев (КПРФ). Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) настаивал на двухлетней отсрочке вступления поправок в силу.