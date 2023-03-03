Госдума во втором чтении приняла поправки о доставке пенсий только «Почтой России»

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приведет к монополизации рынка доставки пенсий наличными «Почтой России». В случае вступления документа в силу с 1 мая 2023 г. граждане смогут получать пенсию двумя способами: через банк путем зачисления на счет либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения на дому или в кассе «Почты России». Сейчас россиянам доступен еще один вариант получения страховых пенсий – через альтернативных доставщиков.