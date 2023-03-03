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Госдума во втором чтении приняла поправки о доставке пенсий только «Почтой России»

По данным «Опоры России», 650 000 пенсионеров получают выплаты через 50 других организаций
Александр Тихонов
Нововведение коснется около 13% пенсионеров, следует из пояснительной записки к законопроекту / РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который приведет к монополизации рынка доставки пенсий наличными «Почтой России». В случае вступления документа в силу с 1 мая 2023 г. граждане смогут получать пенсию двумя способами: через банк путем зачисления на счет либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения на дому или в кассе «Почты России». Сейчас россиянам доступен еще один вариант получения страховых пенсий – через альтернативных доставщиков.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которым руководит соавтор инициативы Александр Хинштейн, отклонил все внесенные ко второму чтению поправки. Ст. 4 законопроекта, закрепляющую за «Почтой России» монопольное право доставки пенсий, предлагали исключить парламент Чечни и представитель республики в СФ Мохмад Ахмадов, депутаты Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и Артем Прокофьев (КПРФ). Депутат Андрей Свинцов (ЛДПР) настаивал на двухлетней отсрочке вступления поправок в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных