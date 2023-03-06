Четверти преподавателей приходится работать в нескольких вузах

При этом нагрузка преподавателей ведущих вузов немного меньше, чем сотрудников рядовых вузов – в них среднестатистический преподаватель ведет шесть дисциплин, в то время как преподаватель ведущего университета – 5,3. Впрочем, на преподавателей региональных вузов ложится большая нагрузка, чем на столичных. Это может быть вызвано низкой заработной платой сотрудников в регионах, что вынуждает их брать больше дисциплин, говорится в исследовании. Что касается предпочтений преподавателей на разных образовательных уровнях, то они склоняются больше к преподаванию (6 единиц), чем к научной работе (4,8 единицы). Больше всего времени у сотрудников вузов занимают непосредственно аудиторные занятия – в среднем 21 час в неделю. Значительную часть времени занимают также подготовка к занятиям (15 часов), научная работа в вузе (13 часов). Подработки, в том числе репетиторство, могут занимать в сумме до 30 часов в неделю, говорится в исследовании ВШЭ.