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Четверти преподавателей приходится работать в нескольких вузах

Нагрузка на сотрудников учебных заведений растет из-за необходимости брать подработки
Егор Губернаторов
РИА Новости

На протяжении последних нескольких лет нагрузка на преподавателей вузов продолжает расти, что выражается как в количестве преподаваемых дисциплин, так и в фактической нагрузке, измеряемой в часах. Об этом говорится в работе Института институциональных исследований НИУ ВШЭ, с которой ознакомились «Ведомости». Если в 2019 г. на одного преподавателя приходилось в среднем 4,6 дисциплины, в 2021 г. – уже 5,8. К примеру, в 2019 г. 12% опрошенных участников исследования ответили, что преподают девять дисциплин, в 2021 г. этот вариант ответа выбрали уже 18%. На уровне магистратуры и аспирантуры на одного преподавателя в среднем приходится меньше дисциплин, чем на уровне бакалавриата, говорится в исследовании.

При этом нагрузка преподавателей ведущих вузов немного меньше, чем сотрудников рядовых вузов – в них среднестатистический преподаватель ведет шесть дисциплин, в то время как преподаватель ведущего университета – 5,3. Впрочем, на преподавателей региональных вузов ложится большая нагрузка, чем на столичных. Это может быть вызвано низкой заработной платой сотрудников в регионах, что вынуждает их брать больше дисциплин, говорится в исследовании. Что касается предпочтений преподавателей на разных образовательных уровнях, то они склоняются больше к преподаванию (6 единиц), чем к научной работе (4,8 единицы). Больше всего времени у сотрудников вузов занимают непосредственно аудиторные занятия – в среднем 21 час в неделю. Значительную часть времени занимают также подготовка к занятиям (15 часов), научная работа в вузе (13 часов). Подработки, в том числе репетиторство, могут занимать в сумме до 30 часов в неделю, говорится в исследовании ВШЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных