Министр просвещения спросил у школьников о качествах «наставника» и «человека с большой буквы»Сергей Кравцов на уроке в одной из московских школ показал символ Года педагога – пеликана
Утром 6 марта министр просвещения Сергей Кравцов посетил московскую школу № 1501, где провел внеурочное занятие в рамках «Разговоров о важном». Министр спрашивал у девятиклассников, что они понимают под словами «наставник», насколько информированы о мероприятиях в рамках Года наставника, который проходит по указу президента Владимира Путина. Много говорилось и о качествах, присущих «человеку с большой буквы».
Министр начал с того, что от учителя и наставника зависит очень многое, и обозначил значимость этой профессии. На вопрос – а кто еще может быть наставником – учащиеся предложили кандидатуру родителя, рассказав, что именно они учат трудиться и достигать своих целей, проявлять благодарность и уважение. Кравцов согласился, что многое зависит от пап, мам, бабушек, дедушек, и напутствовал – когда школьники сами станут родителями, то будут испытывать ответственность за своих детей.
Чуть позже ученикам показали обращение митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, он призвал подростков быть благородными и добрыми, отметил, что родители и учителя бесконечно благодарны учащимся за возможность заботиться о них. Завершил митрополит также возвышенно: обратил внимание учащихся, что им тоже предстоит быть наставниками, не важно – в качестве ученых или работников предприятий.
Кравцов добавил, что ученикам стоит передавать ценности доброты, поддержки. «Если мы объединимся и будем следовать этим принципам, то мир будет лучше, мы будем жить в прекрасной стране», – сказал министр. Вместе с этим он предостерег учеников: модели поведения у молодых людей формируются неосознанно, например, когда они видят что-то в соцсетях, интернете.
Далее министр презентовал символ Года наставника и педагога, им стал пеликан. Чиновник обратился к детям с вопросом: «В чем вообще смысл пеликана?»
«Рискну предположить, – начал один из школьников (он не представился). – Что большой клюв нужен, чтобы не только обеспечивать себя, если мы говорим не про жадного пеликана, а и своих детей. Он отдает своему потомству то, что мог бы забрать себе». «Это символ самопожертвования, милосердия, заботы», – прояснил Кравцов. По его словам, герб с этой птицей был утвержден еще Екатериной II, и его значение понятно педагогам, уверенно сказал министр. Какой именно герб утвердила императрица, Кравцов школьникам не сообщил, но подчеркнул, что пеликан «олицетворяет связь времен, традиции отечественной педагогики».
От символического Кравцов решил перейти к более осязаемому и практическому – рассказу об уже существующих проектах, где могли бы попробовать себя школьники в качестве наставников. В первую очередь он поинтересовался у детей, знают ли они об обществе «Знание», оценив число поднятых рук, министр констатировал: «немного, обязательно познакомьтесь». Упомянул он и о другом проекте, который курирует администрация президента, – «Россия – страна возможностей», а также о «Лиге вожатых», российском движении детей и молодежи «Движение первых», чье название обсуждали почти весь 2022 г.
Под конец урока Кравцов решил напомнить присутствующим о Константине Ушинском, основателе научной педагогики, двухсотлетний юбилей которого отмечается в этом году. Школьники не слышали про этого деятеля, тогда глава Минпросвещения призвал на помощь директора школы №1501 Наталию Рахимову: «Может, директор нам подскажет [чем известен этот деятель]?». «Затрудняюсь сказать», – засмущалась директор. «Ушинский впервые заговорил о воспитании, что нужно развивать молодое поколение», – спокойно продолжил министр. Тут уже нашлась и директор: «Правильно, да, это я знаю».
Ушинский написал много произведений о народности воспитания, писал сказки, он был уверен, что принципы воспитания каждого народа проникнуты национальным духом, что нужно соблюдать традиции и нравственные принципы, дал ликбез Кравцов. Министр также предупредил подростков: «Вы всегда будете сталкиваться с выбором, у вас будут сложности, но его нужно будет сделать. Важно выбирать исходя из принципов, о которых мы с вами говорили, чтобы выбор шел во благо».