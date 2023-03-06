Министр просвещения спросил у школьников о качествах «наставника» и «человека с большой буквы»

«Рискну предположить, – начал один из школьников (он не представился). – Что большой клюв нужен, чтобы не только обеспечивать себя, если мы говорим не про жадного пеликана, а и своих детей. Он отдает своему потомству то, что мог бы забрать себе». «Это символ самопожертвования, милосердия, заботы», – прояснил Кравцов. По его словам, герб с этой птицей был утвержден еще Екатериной II, и его значение понятно педагогам, уверенно сказал министр. Какой именно герб утвердила императрица, Кравцов школьникам не сообщил, но подчеркнул, что пеликан «олицетворяет связь времен, традиции отечественной педагогики».