Иностранцев отстранят от создания научно-образовательных центров мирового уровня

«Оценка деятельности НОЦ теперь будет проводиться в условиях внешнего давления и в условиях секвестирования бюджета. Так как проект существует на уровне вице-премьера, а не Минобрнауки, есть риск перераспределения средств, выделенных на НОЦ, на совершенно другие бюджетные сферы, если НОЦ не будут эффективны или их результаты не будут соотноситься с новыми стратегическими задачами России в условиях санкций», – говорит она.