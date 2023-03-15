Иностранцев отстранят от создания научно-образовательных центров мирового уровня

Иностранцев отстранят от создания научно-образовательных центров мирового уровняМинобрнауки предложило изменить подход к работе с НОЦ, созданными по указу президента
Министерство науки и высшего образования предлагает ранжировать научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня на три категории: лидеров, стабильных и отстающих. Исходя из того, в какую категорию попадет центр, будет зависеть размер выделения средств на гранты из бюджета – максимальный, базовый или минимальный, следует из документа, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.
Создание до 2024 г. не менее 15 НОЦ мирового уровня, которые бы основывались на кооперации университетов, научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики, президент Владимир Путин поручил в 2018 г. На момент 2022 г. уже создано 15 НОЦ, их программы воплощаются в 36 регионах России. В 2023–2024 гг. на поддержку НОЦ будет направлено более 4,6 млрд руб. бюджетных средств, сообщал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Предыдущая версия правил, которым должен был следовать инициатор создания центра, т. е. регион, чтобы подать заявку на конкурс и получение гранта, была утверждена правительством в 2019 г.
Новый проект также корректирует список потенциальных результатов, которые должны быть достигнуты НОЦ, и расширяет список целей, на которые грант можно использовать. К примеру, один из результатов работы центра – статьи в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus.
В новой версии правил Минобрнауки предлагает добавить также публикацию статей, индексируемых базой данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), в пояснительной записке это решение объясняется «ограничениями в текущих геополитических условиях». По-прежнему в программе центра должны быть указаны объемы финансовой поддержки из бюджета региона, который претендует на создание у себя НОЦ, и объем внебюджетных средств, которые центр планирует привлечь на реализацию своей программы.
Проектом также предлагается ужесточить требования к самим участникам центра на этапе подачи заявки. К примеру, среди участников не должно быть иностранных юрлиц или российских юрлиц, в уставном капитале которых доля участия иностранцев превышает 25%, существующая версия правил допускает долю в 50%. Также участники центра не должны быть в списке экстремистов или террористов, а также в перечне лиц и организаций, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
Как и раньше, центр может потратить грант на зарплату работников – участников центра, приобретение оборудования и комплектующих, оплату патентных сервисов. Минобрнауки предлагает расходовать грант в том числе на опубликование научных статей и издания участниками центров монографий, профессиональную переподготовку и повышение квалификации участников, а также на оплату коммунальных услуг, аренды имущества и оплату услуг по его содержанию, а также услуг связи и транспорта.
Включение в правила ранжирования НОЦ связано с запуском в 2023 г. механизма ротации, он должен стимулировать эффективность работы центров и усилить конкуренцию между ними, говорится в ответе Минобрнауки на запрос «Ведомостей». Федеральная поддержка, т. е. финансирование, может меняться благодаря ротации.
Относить НОЦ в одну из трех категорий, исходя из проекта, предлагается совету научно-образовательных центров, в который входят Чернышенко, помощник президента Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников, ректоры МГУ и СПбГУ Виктор Садовничий и Николай Кропачев, а также представители бизнеса, например директор по развитию образования «Яндекса» Сергей Бражник и др.
Введение механизма ранжирования анонсируется с 2021 г. Чернышенко, выступая в середине февраля в Совете Федерации, сообщил, что механизм заработает в текущем, 2023 г., «чтобы увеличить эффективность и ускорить здоровую конкуренцию на местах» (цитата по ТАСС).
Ранжирование позволит соотнести результаты НОЦ с актуальными стратегическими задачами России в продовольственной безопасности, эпидбезопасности и понять, как распределить финансирование, говорит профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
«Оценка деятельности НОЦ теперь будет проводиться в условиях внешнего давления и в условиях секвестирования бюджета. Так как проект существует на уровне вице-премьера, а не Минобрнауки, есть риск перераспределения средств, выделенных на НОЦ, на совершенно другие бюджетные сферы, если НОЦ не будут эффективны или их результаты не будут соотноситься с новыми стратегическими задачами России в условиях санкций», – говорит она.