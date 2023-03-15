Минюст подготовил приказ о формировании закрытого банка экстремистских материалов

Формировать и вести банк данных будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста. Данные будут включать в себя порядковый номер записи в федеральном списке экстремистских материалов; наименование, реквизиты и другие признаки материала; цифровую копию судебного акта о признании информационного материала экстремистским и его реквизиты; цифровую копию акта Минюста о включении материала в список экстремистских; информацию о типе материала и его цифровую копию, а также копию экспертного заключения при ее наличии.