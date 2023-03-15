Минюст подготовил приказ о формировании закрытого банка экстремистских материалов

Минюст подготовил приказ о формировании закрытого банка экстремистских материаловИм смогут пользоваться правоохранительные и судебные органы
Минюст подготовил проект приказа «Об утверждении порядка формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов». В пояснительной записке к проекту говорится, что 15 июля 2023 г. вступят в силу поправки в закон «О противодействии экстремистской деятельности», которые и предполагают создание банка. Сведения, размещенные в нем, будут относиться к информации ограниченного доступа – им смогут пользоваться Минюст, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, Федеральная таможенная служба, Росгвардия и Верховный суд.
«Банк данных планируется использовать в целях обеспечения деятельности исключительно федеральных органов государственной власти по противодействию экстремистской деятельности и мониторинга в сфере противодействия экстремизму», – сказал «Ведомостям» представитель Минюста.
Формировать и вести банк данных будет департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста. Данные будут включать в себя порядковый номер записи в федеральном списке экстремистских материалов; наименование, реквизиты и другие признаки материала; цифровую копию судебного акта о признании информационного материала экстремистским и его реквизиты; цифровую копию акта Минюста о включении материала в список экстремистских; информацию о типе материала и его цифровую копию, а также копию экспертного заключения при ее наличии.
Сейчас в Минюст направляется только решение суда с указанием наименования экстремистского материала для включения в соответствующий список, без материалов дела, говорит партнер и руководитель практики цифрового права АБ «А-ПРО» Антон Воробьев. Из-за этого у правоохранителей фактически отсутствует доказательная база, которая позволяет понять и доказать, что нарушитель распространяет тот самый текст или тот самый ролик, который ранее был признан экстремистским, отмечает эксперт.
Возможность сравнения распространяемых материалов с теми, которые уже признаны экстремистскими, позволит упростить мониторинг противоправной информации, считает адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Позен и партнеры» Марина Позен. При этом, по ее мнению, каждый материал все равно должен рассматриваться индивидуально.
Работа с централизованным банком данных у сотрудников госструктур должна способствовать более качественной оценке выявляемых объектов, требующих изучения на предмет наличия признаков экстремизма, и сокращению времени для принятия решения по ним, считает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, банк данных будет способствовать упрощению оценки материалов, которые есть или будут создаваться пользователями, и наличие условных «эталонов» опасного контента будет снижать неопределенность в квалификации или ошибочного привлечения граждан к ответственности.
«Рассматриваемый банк данных никаким образом не ущемляет или задевает права и свободы граждан, а будет являться ведомственным инструментом для хранения с целью последующей оценки материалов, которые признаны экстремистскими и тем самым несут угрозу для граждан при нахождении в свободном доступе», – отмечает Мизулина.
«Банк, скорее всего, будет действовать для бюрократического упорядочения материалов в целях быстрого поиска среди огромного количества накопившихся материалов», – говорит руководитель общественной организации «Роскомсвобода» (признана в России иноагентом) Артем Козлюк. Но, по мнению Козлюка, его стоило бы сделать открытым, чтобы сохранить возможность общественного мониторинга и контроля за действиями госорганов.
Президент Владимир Путин 14 июля 2022 г. подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов. Законопроект был внесен в Госдуму правительством еще в марте 2021 г., а принят нижней палатой парламента 5 июля 2022 г. В пояснительной записке говорилось, что банк будет создан с целью обеспечения «оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организации профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение».